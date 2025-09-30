GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht2,5 g
- Reines Gold (0,0737 oz) 2,2925 g
- Durchmesser22 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1 Krone
- JahrOhne jahr (1604-1619)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1800 USD
Auktionspreise (79)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22064, welches bei Heritage Auctions für 6.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. September 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum24. November 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
3462 $
Preis in Auktionswährung 2800 CHF
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. Juli 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferSt James’s
Datum5. Juni 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
VerkäuferHeritage
Datum18. Januar 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum24. November 2023
ErhaltungF
Preis
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum24. November 2023
ErhaltungVF
Preis
Wo zu kaufen?
