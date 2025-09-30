flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Gold (0,0737 oz) 2,2925 g
  • Durchmesser22 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1604-1619)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (79)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22064, welches bei Heritage Auctions für 6.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. September 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion Numismatica Genevensis - 24. November 2025
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum24. November 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
3462 $
Preis in Auktionswährung 2800 CHF
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungF
Preis
739 $
Preis in Auktionswährung 550 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion Heritage - 8. September 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. September 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. Juni 2025
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion NOONANS - 6. März 2025
VerkäuferNOONANS
Datum6. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion Schulman - 23. Oktober 2024
VerkäuferSchulman
Datum23. Oktober 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. Juli 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. Juli 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion Heritage - 9. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum9. Juni 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion St James’s - 5. Juni 2024
VerkäuferSt James’s
Datum5. Juni 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion CNG - 29. Mai 2024
VerkäuferCNG
Datum29. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion MDC Monaco - 4. Mai 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Mai 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion Teutoburger - 16. April 2024
VerkäuferTeutoburger
Datum16. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion Heritage - 18. Januar 2024
VerkäuferHeritage
Datum18. Januar 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion Teutoburger - 4. Dezember 2023
VerkäuferTeutoburger
Datum4. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 24. November 2023
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum24. November 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 24. November 2023
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum24. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion CNG - 4. Oktober 2023
VerkäuferCNG
Datum4. Oktober 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion Heritage Eur - 26. Mai 2023
VerkäuferHeritage Eur
Datum26. Mai 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion Teutoburger - 14. März 2026
VerkäuferTeutoburger
Datum14. März 2026
ErhaltungXF
Zu versteigern
