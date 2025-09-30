1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22064, welches bei Heritage Auctions für 6.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. September 2025.

