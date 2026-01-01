GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
Goldmünzen 1 Krone von Jacob I - Großbritannien
1 Krone 1603Erste Ausgabe
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1603-1604)07
1 Krone 1604Erste Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1604-1619)183
1 Krone 1604Dritter Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1604-1619)047
1 Krone 1604Fünftes Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1604-1619)052
1 Krone 1604Distel
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1604-1619)160Ohne jahr (1604-1619)IR auf einer Seite oder fehlt07
