GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Goldmünzen 1 Krone von Jacob I - Großbritannien

1 Krone 1603

Erste Ausgabe
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1603-1604)07
1 Krone 1604

Erste Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1604-1619)183
1 Krone 1604

Dritter Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1604-1619)047
1 Krone 1604

Fünftes Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1604-1619)052
1 Krone 1604

Distel
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1604-1619)160Ohne jahr (1604-1619)IR auf einer Seite oder fehlt07
