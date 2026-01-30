GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" (Großbritannien, Jakob I)
Foto von: Baldwin's of St. James's
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht2,75 g
- Reines Gold (0,0811 oz) 2,5217 g
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1 Krone
- JahrOhne jahr (1603-1604)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:13000 USD
Auktionspreise (7)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1007, welches bei Baldwin's of St. James's für 15.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. September 2016.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum30. September 2016
ErhaltungVF
Preis
20106 $
Preis in Auktionswährung 15500 GBP
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum29. September 2014
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte