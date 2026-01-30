1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1007, welches bei Baldwin's of St. James's für 15.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. September 2016.

Erhaltung AU (1) XF (1) VF (5) Erhaltung (slab) AU55 (1) DETAILS (1) Service NGC (2)