GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Baldwin's of St. James's

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht2,75 g
  • Reines Gold (0,0811 oz) 2,5217 g

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1603-1604)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:13000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (7)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1007, welches bei Baldwin's of St. James's für 15.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. September 2016.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Spink - 30. Januar 2026
VerkäuferSpink
Datum30. Januar 2026
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
3117 $
Preis in Auktionswährung 2800 CHF
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 30. September 2016
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum30. September 2016
ErhaltungVF
Preis
20106 $
Preis in Auktionswährung 15500 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 29. September 2014
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum29. September 2014
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Spink - 30. November 2005
VerkäuferSpink
Datum30. November 2005
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Spink - 5. Mai 2005
VerkäuferSpink
Datum5. Mai 2005
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Stack's - 20. April 2005
VerkäuferStack's
Datum20. April 2005
ErhaltungAU55 NGC
Preis
