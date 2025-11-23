1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 18, welches bei Spink für 2.300 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2021.

Erhaltung UNC (1) AU (12) XF (4) VF (23) F (9) VG (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) AU58 (6) AU55 (2) XF45 (2) VF35 (1) VF20 (1) DETAILS (7) Service NGC (18) PCGS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (1)

CNG (3)

DNW (6)

Goldberg (4)

Grün (1)

Heritage (9)

London Coins (2)

Morton & Eden (1)

Numis.be (1)

Roma Numismatics (1)

Roxbury’s (1)

SINCONA (3)

Solidus Numismatik (2)

Spink (8)

Stack's (5)

Stanley Gibbons Baldwin's (2)

The Coinery (1)