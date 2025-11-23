flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Gold (0,0737 oz) 2,2925 g
  • Durchmesser22 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1604-1619)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:880 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (51)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 18, welches bei Spink für 2.300 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion The Coinery - 23. November 2025
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
536 $
Preis in Auktionswährung 410 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungF
Preis
699 $
Preis in Auktionswährung 520 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Heritage - 9. Juni 2024
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Heritage - 9. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum9. Juni 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Roxbury’s - 7. Juli 2023
VerkäuferRoxbury’s
Datum7. Juli 2023
ErhaltungF
Preis
******
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Solidus Numismatik - 4. Juli 2023
VerkäuferSolidus Numismatik
Datum4. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Solidus Numismatik - 13. Juni 2023
VerkäuferSolidus Numismatik
Datum13. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion CNG - 24. Mai 2023
VerkäuferCNG
Datum24. Mai 2023
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2023
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2023
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Heritage - 12. Januar 2023
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Heritage - 12. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum12. Januar 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion SINCONA - 23. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum23. November 2021
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 28. September 2021
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 28. September 2021
VerkäuferSpink
Datum28. September 2021
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 22. September 2021
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 22. September 2021
VerkäuferSpink
Datum22. September 2021
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion DNW - 8. September 2021
VerkäuferDNW
Datum8. September 2021
ErhaltungF
Preis
******
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion London Coins - 6. Juni 2021
VerkäuferLondon Coins
Datum6. Juni 2021
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Roma Numismatics - 25. März 2021
VerkäuferRoma Numismatics
Datum25. März 2021
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion DNW - 9. Februar 2021
VerkäuferDNW
Datum9. Februar 2021
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Heritage - 28. Januar 2021
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Heritage - 28. Januar 2021
VerkäuferHeritage
Datum28. Januar 2021
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion CNG - 27. Januar 2021
VerkäuferCNG
Datum27. Januar 2021
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 2. Juni 2020
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 2. Juni 2020
VerkäuferSpink
Datum2. Juni 2020
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
******
