GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht2,5 g
- Reines Gold (0,0737 oz) 2,2925 g
- Durchmesser22 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1 Krone
- JahrOhne jahr (1604-1619)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:880 USD
Auktionspreise (51)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 18, welches bei Spink für 2.300 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
536 $
Preis in Auktionswährung 410 GBP
123
Beliebte Abschnitte