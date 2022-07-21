GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel". IR auf einer Seite oder fehlt (Großbritannien, Jakob I)
Vielfalt: IR auf einer Seite oder fehlt
Foto von: NOONANS
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht2 g
- Reines Gold (0,059 oz) 1,834 g
- Durchmesser20,5 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1 Krone
- JahrOhne jahr (1604-1619)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:880 USD
Auktionspreise (7)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel". IR auf einer Seite oder fehlt. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1123, welches bei Dix Noonan Webb für 900 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum24. November 2023
ErhaltungVF
Preis
853 $
Preis in Auktionswährung 1300 AUD
