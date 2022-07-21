flag
1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel". IR auf einer Seite oder fehlt (Großbritannien, Jakob I)

Vielfalt: IR auf einer Seite oder fehlt

Avers 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" IR auf einer Seite oder fehlt - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" IR auf einer Seite oder fehlt - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht2 g
  • Reines Gold (0,059 oz) 1,834 g
  • Durchmesser20,5 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1604-1619)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:880 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" IR auf einer Seite oder fehlt - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (7)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel". IR auf einer Seite oder fehlt. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1123, welches bei Dix Noonan Webb für 900 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 24. November 2023
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum24. November 2023
ErhaltungVF
Preis
853 $
Preis in Auktionswährung 1300 AUD
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" auf der Auktion NOONANS - 16. November 2022
VerkäuferNOONANS
Datum16. November 2022
ErhaltungF
Preis
772 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" auf der Auktion Morton & Eden - 21. Juli 2022
VerkäuferMorton & Eden
Datum21. Juli 2022
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungXF45 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" auf der Auktion DNW - 12. Oktober 2021
VerkäuferDNW
Datum12. Oktober 2021
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" auf der Auktion London Coins - 6. September 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum6. September 2020
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" auf der Auktion SINCONA - 20. Mai 2019
VerkäuferSINCONA
Datum20. Mai 2019
ErhaltungVF
Preis
