1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel". IR auf einer Seite oder fehlt (Großbritannien, Jakob I)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel". IR auf einer Seite oder fehlt. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1123, welches bei Dix Noonan Webb für 900 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2021.

