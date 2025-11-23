flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Gold (0,0737 oz) 2,2925 g
  • Durchmesser22 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1604-1619)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1500 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (44)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 914, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 41.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Mai 2008.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 28. November 2025
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum28. November 2025
ErhaltungVF
Preis
850 $
Preis in Auktionswährung 1300 AUD
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Katz - 23. November 2025
VerkäuferKatz
Datum23. November 2025
ErhaltungXF
Preis
2774 $
Preis in Auktionswährung 2409 EUR
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion MDC Monaco - 9. November 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Katz - 31. August 2025
VerkäuferKatz
Datum31. August 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Stack's - 12. August 2024
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Stack's - 12. August 2024
VerkäuferStack's
Datum12. August 2024
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Leu - 26. Februar 2024
VerkäuferLeu
Datum26. Februar 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 18. Februar 2024
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 18. Februar 2024
VerkäuferHeritage
Datum18. Februar 2024
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 27. Januar 2024
VerkäuferSpink
Datum27. Januar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Bruun Rasmussen - 7. November 2023
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum7. November 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 28. September 2023
VerkäuferSpink
Datum28. September 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 19. August 2023
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 19. August 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. August 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Stack's - 16. August 2023
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Stack's - 16. August 2023
VerkäuferStack's
Datum16. August 2023
ErhaltungVF25 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion CNG - 24. Mai 2023
VerkäuferCNG
Datum24. Mai 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion CNG - 20. Oktober 2022
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion CNG - 20. Oktober 2022
VerkäuferCNG
Datum20. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion V. GADOURY - 15. Oktober 2022
VerkäuferV. GADOURY
Datum15. Oktober 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Morton & Eden - 21. Juli 2022
VerkäuferMorton & Eden
Datum21. Juli 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 7. Mai 2022
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 7. Mai 2022
VerkäuferHeritage
Datum7. Mai 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Jacob IMünzen aus von Großbritannien 1604Alle Britische MünzenBritische Gold MünzenBritische Münzen 1 KroneNumismatische Auktionen