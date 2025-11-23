1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 914, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 41.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Mai 2008.

