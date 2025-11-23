GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht2,5 g
- Reines Gold (0,0737 oz) 2,2925 g
- Durchmesser22 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1 Krone
- JahrOhne jahr (1604-1619)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 914, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 41.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Mai 2008.
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum28. November 2025
ErhaltungVF
Preis
850 $
Preis in Auktionswährung 1300 AUD
