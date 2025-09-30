flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht2 g
  • Reines Gold (0,059 oz) 1,834 g
  • Durchmesser20,5 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1604-1619)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1500 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (59)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5340, welches bei Spink für 5.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. April 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungVF
Preis
1008 $
Preis in Auktionswährung 750 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" auf der Auktion Heritage - 8. September 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. September 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
2220 $
Preis in Auktionswährung 2220 USD
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungXF45 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" auf der Auktion NOONANS - 29. Mai 2025
VerkäuferNOONANS
Datum29. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" auf der Auktion NOONANS - 6. März 2025
VerkäuferNOONANS
Datum6. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 20. November 2024
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum20. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" auf der Auktion Auction World - 14. Juli 2024
VerkäuferAuction World
Datum14. Juli 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" auf der Auktion NOONANS - 27. Juni 2024
VerkäuferNOONANS
Datum27. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" auf der Auktion CNG - 5. Juni 2024
VerkäuferCNG
Datum5. Juni 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" auf der Auktion NOONANS - 7. Februar 2024
VerkäuferNOONANS
Datum7. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" auf der Auktion Stack's - 13. Januar 2024
VerkäuferStack's
Datum13. Januar 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" auf der Auktion CNG - 20. September 2023
VerkäuferCNG
Datum20. September 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" auf der Auktion London Coins - 3. September 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. September 2023
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" auf der Auktion Stack's - 16. August 2023
VerkäuferStack's
Datum16. August 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. März 2022
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" auf der Auktion Spink - 28. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum28. Januar 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" auf der Auktion Spink - 28. September 2021
VerkäuferSpink
Datum28. September 2021
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" auf der Auktion Spink - 29. April 2021
VerkäuferSpink
Datum29. April 2021
ErhaltungVF
Preis
Wo zu kaufen?
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" auf der Auktion NOONANS - 4. März 2026
VerkäuferNOONANS
Datum4. März 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
