1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht2 g
- Reines Gold (0,059 oz) 1,834 g
- Durchmesser20,5 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1 Krone
- JahrOhne jahr (1604-1619)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Distel". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5340, welches bei Spink für 5.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. April 2021.
VerkäuferHeritage
Datum8. September 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
2220 $
Preis in Auktionswährung 2220 USD
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum20. November 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferCNG
Datum20. September 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
VerkäuferStack's
Datum16. August 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungVF
Preis
