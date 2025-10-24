flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". QVAE DEVS (Großbritannien, Jakob I)

Vielfalt: QVAE DEVS

Avers 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" QVAE DEVS - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" QVAE DEVS - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht30 g
  • Durchmesser43 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1604-1619)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4900 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" QVAE DEVS - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (71)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". QVAE DEVS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 912, welches bei Spink für 14.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. März 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion St James’s - 14. Januar 2026
VerkäuferSt James’s
Datum14. Januar 2026
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
20000 $
Preis in Auktionswährung 20000 USD
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Roxbury’s - 24. Oktober 2025
VerkäuferRoxbury’s
Datum24. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
3388 $
Preis in Auktionswährung 5200 AUD
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. Juni 2025
ErhaltungVG10 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
VerkäuferStack's
Datum13. März 2025
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion NOONANS - 6. März 2025
VerkäuferNOONANS
Datum6. März 2025
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Morton & Eden - 21. November 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum21. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Heritage - 8. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. September 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion NOONANS - 27. Juni 2024
VerkäuferNOONANS
Datum27. Juni 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Heritage - 18. Februar 2024
VerkäuferHeritage
Datum18. Februar 2024
ErhaltungVG10 PCGS
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Sovereign Rarities - 26. September 2023
VerkäuferSovereign Rarities
Datum26. September 2023
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion London Coins - 4. Dezember 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Dezember 2022
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Stack's - 24. August 2022
VerkäuferStack's
Datum24. August 2022
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion CNG - 12. Mai 2022
VerkäuferCNG
Datum12. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 4. Mai 2022
VerkäuferSpink
Datum4. Mai 2022
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 4. Mai 2022
VerkäuferSpink
Datum4. Mai 2022
ErhaltungXF40 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Sovereign Rarities - 21. September 2021
VerkäuferSovereign Rarities
Datum21. September 2021
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion CNG - 21. Juli 2021
VerkäuferCNG
Datum21. Juli 2021
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Roma Numismatics - 25. März 2021
VerkäuferRoma Numismatics
Datum25. März 2021
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Coins of the Realm - 14. Dezember 2020
VerkäuferCoins of the Realm
Datum14. Dezember 2020
ErhaltungF
Preis
Beliebte Abschnitte
