1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". QVAE DEVS (Großbritannien, Jakob I)
Vielfalt: QVAE DEVS
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht30 g
- Durchmesser43 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1 Krone
- JahrOhne jahr (1604-1619)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4900 USD
Auktionspreise (71)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". QVAE DEVS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 912, welches bei Spink für 14.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. März 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSt James’s
Datum14. Januar 2026
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
20000 $
Preis in Auktionswährung 20000 USD
VerkäuferHeritage
Datum8. September 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
VerkäuferSovereign Rarities
Datum21. September 2021
ErhaltungXF
Preis
