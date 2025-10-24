1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". QVAE DEVS (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". QVAE DEVS. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 912, welches bei Spink für 14.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. März 2012.

