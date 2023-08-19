flag
Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" (Großbritannien, Jakob I)

Avers Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Numismatica Ars Classica, Zurich

Spezifikation

  • MetallGold (0,979)
  • Gewicht6,8 g
  • Reines Gold (0,214 oz) 6,6572 g
  • Durchmesser34 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • WertangabeSpur Rial
  • JahrOhne jahr (1604-1619)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:59000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (30)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34, welches bei Spink für 260.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
86241 $
Preis in Auktionswährung 80000 EUR
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 8. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungF
Preis
88053 $
Preis in Auktionswährung 80000 CHF
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 27. Januar 2024
VerkäuferSpink
Datum27. Januar 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Heritage - 19. August 2023
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Heritage - 19. August 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. August 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 23. Januar 2022
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 23. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum23. Januar 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 6. Oktober 2021
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum6. Oktober 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 28. September 2021
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 28. September 2021
VerkäuferSpink
Datum28. September 2021
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion London Coins - 7. März 2021
VerkäuferLondon Coins
Datum7. März 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Künker - 30. Januar 2020
VerkäuferKünker
Datum30. Januar 2020
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2019
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Schulman - 24. Mai 2019
VerkäuferSchulman
Datum24. Mai 2019
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Hess Divo - 6. Dezember 2018
VerkäuferHess Divo
Datum6. Dezember 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Numismatica Genevensis - 3. Dezember 2018
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 28. September 2018
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum28. September 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion London Coins - 18. März 2018
VerkäuferLondon Coins
Datum18. März 2018
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Morton & Eden - 8. Dezember 2017
VerkäuferMorton & Eden
Datum8. Dezember 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 26. September 2016
VerkäuferSpink
Datum26. September 2016
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion London Coins - 4. September 2016
VerkäuferLondon Coins
Datum4. September 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 22. März 2016
VerkäuferSpink
Datum22. März 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 5. März 2014
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum5. März 2014
ErhaltungKeine Note
Preis
******
