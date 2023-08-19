Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34, welches bei Spink für 260.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2021.

