Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallGold (0,979)
- Gewicht6,8 g
- Reines Gold (0,214 oz) 6,6572 g
- Durchmesser34 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- WertangabeSpur Rial
- JahrOhne jahr (1604-1619)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:59000 USD
Auktionspreise (30)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Spur Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34, welches bei Spink für 260.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
86241 $
Preis in Auktionswährung 80000 EUR
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungF
Preis
88053 $
Preis in Auktionswährung 80000 CHF
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum28. September 2018
ErhaltungVF
Preis
