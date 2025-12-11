flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht0,94 g
  • Reines Silber (0,028 oz) 0,8695 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
  • JahrOhne jahr (1604-1619)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:110 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (77)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 239, welches bei Spink für 950 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Dezember 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
40 $
Preis in Auktionswährung 30 GBP
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Dezember 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungF
Preis
13 $
Preis in Auktionswährung 10 GBP
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion The Coinery - 23. November 2025
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion CNG - 29. Oktober 2025
VerkäuferCNG
Datum29. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion TimeLine Auctions - 17. September 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion CNG - 10. September 2025
VerkäuferCNG
Datum10. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion TimeLine Auctions - 9. März 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. März 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion CNG - 23. Januar 2025
VerkäuferCNG
Datum23. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Heritage - 17. Dezember 2024
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Heritage - 17. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion TimeLine Auctions - 1. Dezember 2024
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion TimeLine Auctions - 1. Dezember 2024
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion TimeLine Auctions - 1. Dezember 2024
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion TimeLine Auctions - 1. Dezember 2024
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion CNG - 9. Oktober 2024
VerkäuferCNG
Datum9. Oktober 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Heritage - 8. September 2024
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Heritage - 8. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Fellows Auctioneers Ltd - 29. Februar 2024
VerkäuferFellows Auctioneers Ltd
Datum29. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. März 2026
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. März 2026
ErhaltungF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
