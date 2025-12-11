2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 239, welches bei Spink für 950 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Dezember 2024.

Erhaltung UNC (10) AU (6) XF (8) VF (33) F (13) Keine Note (7) Erhaltung (slab) MS64 (6) MS63 (3) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (1) XF45 (4) XF40 (1) Service NGC (14) PCGS (4)

Verkäufer Alle Unternehmen

Agora (1)

Busso Peus (1)

CHS Basel Numismatics (3)

CNG (17)

Davissons Ltd. (3)

Emporium Hamburg (1)

Fellows Auctioneers Ltd (2)

Goldberg (1)

Grün (1)

Heritage (12)

Heritage Eur (2)

Holding History Inc (2)

Künker (2)

London Coins (1)

Spink (4)

Stack's (5)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

Status International (1)

The Coinery (1)

TimeLine Auctions (16)