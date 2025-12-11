GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" (Großbritannien, Jakob I)
Foto von: Classical Numismatic Group, LLC
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht0,94 g
- Reines Silber (0,028 oz) 0,8695 g
- Durchmesser18 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
- JahrOhne jahr (1604-1619)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:110 USD
Auktionspreise (77)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 239, welches bei Spink für 950 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Dezember 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
40 $
Preis in Auktionswährung 30 GBP
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungF
Preis
13 $
Preis in Auktionswährung 10 GBP
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...4
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte