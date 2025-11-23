GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht1,25 g
- Reines Gold (0,0369 oz) 1,1462 g
- Durchmesser18 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1/2 Krone
- JahrOhne jahr (1604-1619)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1144, welches bei Dix Noonan Webb für 1.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. September 2016.
Service
VerkäuferHeritage
Datum8. Dezember 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
1440 $
Preis in Auktionswährung 1440 USD
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
392 $
Preis in Auktionswährung 300 GBP
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungF
Preis
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum28. März 2023
ErhaltungF
Preis
