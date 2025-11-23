flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht1,25 g
  • Reines Gold (0,0369 oz) 1,1462 g
  • Durchmesser18 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1/2 Krone
  • JahrOhne jahr (1604-1619)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:610 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (51)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1144, welches bei Dix Noonan Webb für 1.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. September 2016.

Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion Heritage - 8. Dezember 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. Dezember 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
1440 $
Preis in Auktionswährung 1440 USD
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
392 $
Preis in Auktionswährung 300 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 4. November 2025
VerkäuferStack's
Datum4. November 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion Spink - 19. Juni 2025
VerkäuferSpink
Datum19. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 28. März 2023
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum28. März 2023
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2022
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion Roxbury’s - 21. Oktober 2022
VerkäuferRoxbury’s
Datum21. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion Spink - 28. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum28. Januar 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion Künker - 26. März 2021
VerkäuferKünker
Datum26. März 2021
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion CNG - 21. Oktober 2020
VerkäuferCNG
Datum21. Oktober 2020
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion DNW - 9. September 2020
VerkäuferDNW
Datum9. September 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion Künker - 20. März 2020
VerkäuferKünker
Datum20. März 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion Heritage - 18. April 2019
VerkäuferHeritage
Datum18. April 2019
ErhaltungXF45 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion London Coins - 2. September 2018
VerkäuferLondon Coins
Datum2. September 2018
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion Morton & Eden - 8. Dezember 2017
VerkäuferMorton & Eden
Datum8. Dezember 2017
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" auf der Auktion DNW - 16. Juni 2017
VerkäuferDNW
Datum16. Juni 2017
ErhaltungVF
Preis
