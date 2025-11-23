1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Erste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1144, welches bei Dix Noonan Webb für 1.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. September 2016.

