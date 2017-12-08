Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". Loch (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". Loch. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 545, welches bei SINCONA AG für 6.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2021.

Erhaltung UNC (1) AU (1) XF (1) VF (17) F (1) Erhaltung (slab) DETAILS (2) Service NGC (2)