Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". Loch (Großbritannien, Jakob I)
Vielfalt: Loch
- MetallGold (0,995)
- Gewicht4,5 g
- Reines Gold (0,144 oz) 4,4775 g
- Durchmesser29 mm
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- WertangabeEngel
- JahrOhne jahr (1604-1619)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:1900 USD
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". Loch. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 545, welches bei SINCONA AG für 6.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2021.
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungDETAILS NGC
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum22. November 2018
ErhaltungVF
