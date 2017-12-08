flag
Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". Loch (Großbritannien, Jakob I)

Vielfalt: Loch

Avers Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" Loch - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" Loch - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,995)
  • Gewicht4,5 g
  • Reines Gold (0,144 oz) 4,4775 g
  • Durchmesser29 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • WertangabeEngel
  • JahrOhne jahr (1604-1619)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1900 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" Loch - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (21)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". Loch. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 545, welches bei SINCONA AG für 6.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion NOONANS - 8. Juni 2023
VerkäuferNOONANS
Datum8. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion CNG - 24. Mai 2023
VerkäuferCNG
Datum24. Mai 2023
ErhaltungVF
Preis
2250 $
Preis in Auktionswährung 2250 USD
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion CNG - 8. Oktober 2022
VerkäuferCNG
Datum8. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
1800 $
Preis in Auktionswährung 1800 USD
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion CNG - 12. August 2020
VerkäuferCNG
Datum12. August 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion CNG - 9. Januar 2019
VerkäuferCNG
Datum9. Januar 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion CNG - 9. Januar 2019
VerkäuferCNG
Datum9. Januar 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 22. November 2018
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum22. November 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion CNG - 14. März 2018
VerkäuferCNG
Datum14. März 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Morton & Eden - 8. Dezember 2017
VerkäuferMorton & Eden
Datum8. Dezember 2017
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 21. September 2017
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2017
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 26. September 2016
VerkäuferSpink
Datum26. September 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Heritage - 16. Januar 2014
VerkäuferHeritage
Datum16. Januar 2014
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 1. Oktober 2012
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum1. Oktober 2012
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 27. September 2012
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum27. September 2012
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 27. September 2012
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum27. September 2012
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 8. Oktober 2003
VerkäuferSpink
Datum8. Oktober 2003
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 8. Oktober 2003
VerkäuferSpink
Datum8. Oktober 2003
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 8. Oktober 2003
VerkäuferSpink
Datum8. Oktober 2003
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 8. Oktober 2003
VerkäuferSpink
Datum8. Oktober 2003
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Engel Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 23. Juli 2003
VerkäuferSpink
Datum23. Juli 2003
ErhaltungVF
Preis
******
Beliebte Abschnitte
