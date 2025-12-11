GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht0,27 g
- Durchmesser10 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1/2 Penny
- JahrOhne jahr (1604-1619)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:140 USD
Auktionspreise (25)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 62477, welches bei Heritage Auctions für 468 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. September 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
80 $
Preis in Auktionswährung 60 GBP
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
80 $
Preis in Auktionswährung 60 GBP
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. November 2019
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum10. September 2018
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum10. September 2018
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum10. Dezember 2016
ErhaltungAU
Preis
