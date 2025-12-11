1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 62477, welches bei Heritage Auctions für 468 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. September 2022.

Erhaltung UNC (1) AU (2) XF (5) VF (16) F (1) Erhaltung (slab) MS65 (1) AU55 (1) Service NGC (2)

Verkäufer Alle Unternehmen

Agora (1)

CNG (6)

Davissons Ltd. (2)

Heritage (2)

Künker (3)

Noble Numismatics Pty Ltd (1)

Spink (2)

TimeLine Auctions (7)

VAuctions (1)