flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: VAuctions

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht0,27 g
  • Durchmesser10 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1/2 Penny
  • JahrOhne jahr (1604-1619)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:140 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (25)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 62477, welches bei Heritage Auctions für 468 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. September 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Dezember 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
80 $
Preis in Auktionswährung 60 GBP
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Dezember 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
80 $
Preis in Auktionswährung 60 GBP
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion TimeLine Auctions - 17. September 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Davissons Ltd. - 23. Juli 2025
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum23. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion TimeLine Auctions - 9. März 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. März 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion CNG - 4. Dezember 2024
VerkäuferCNG
Datum4. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2022
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Heritage - 8. September 2022
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Heritage - 8. September 2022
VerkäuferHeritage
Datum8. September 2022
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Heritage - 14. Juli 2022
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Heritage - 14. Juli 2022
VerkäuferHeritage
Datum14. Juli 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion CNG - 18. Mai 2022
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion CNG - 18. Mai 2022
VerkäuferCNG
Datum18. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion CNG - 7. Juli 2021
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion CNG - 7. Juli 2021
VerkäuferCNG
Datum7. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 29. April 2021
VerkäuferSpink
Datum29. April 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion CNG - 20. Mai 2020
VerkäuferCNG
Datum20. Mai 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 21. November 2019
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. November 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion CNG - 28. November 2018
VerkäuferCNG
Datum28. November 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion TimeLine Auctions - 10. September 2018
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum10. September 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion TimeLine Auctions - 10. September 2018
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum10. September 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion VAuctions - 15. Dezember 2017
VerkäuferVAuctions
Datum15. Dezember 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Agora - 10. Januar 2017
VerkäuferAgora
Datum10. Januar 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion TimeLine Auctions - 10. Dezember 2016
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum10. Dezember 2016
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Künker - 20. Oktober 2016
VerkäuferKünker
Datum20. Oktober 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Jacob IMünzen aus von Großbritannien 1604Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 1/2 PennyNumismatische Auktionen