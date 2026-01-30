flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht10 g
  • Reines Gold (0,2948 oz) 9,17 g
  • Durchmesser38 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • WertangabeUnite
  • JahrOhne jahr (1604-1619)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (325)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30068, welches bei Heritage Auctions für 63.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 30. Januar 2026
VerkäuferSpink
Datum30. Januar 2026
ErhaltungF
Preis
1933 $
Preis in Auktionswährung 1400 GBP
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 30. Januar 2026
VerkäuferSpink
Datum30. Januar 2026
ErhaltungVF
Preis
3037 $
Preis in Auktionswährung 2200 GBP
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Nihon - 14. Dezember 2025
VerkäuferNihon
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Cambi Aste - 13. November 2025
VerkäuferCambi Aste
Datum13. November 2025
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 7. November 2025
VerkäuferHeritage
Datum7. November 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Auction World - 19. Oktober 2025
VerkäuferAuction World
Datum19. Oktober 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion V. GADOURY - 4. Oktober 2025
VerkäuferV. GADOURY
Datum4. Oktober 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion HARMERS - 29. September 2025
VerkäuferHARMERS
Datum29. September 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion NOONANS - 9. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum9. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 8. September 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. September 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 26. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum26. August 2025
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 3. April 2025
VerkäuferSpink
Datum3. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Schulman - 26. März 2025
VerkäuferSchulman
Datum26. März 2025
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion NOONANS - 6. März 2025
VerkäuferNOONANS
Datum6. März 2025
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Auction World - 26. Januar 2025
VerkäuferAuction World
Datum26. Januar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
