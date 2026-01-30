GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht10 g
- Reines Gold (0,2948 oz) 9,17 g
- Durchmesser38 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- WertangabeUnite
- JahrOhne jahr (1604-1619)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4200 USD
Auktionspreise (325)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30068, welches bei Heritage Auctions für 63.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferAuction World
Datum19. Oktober 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
VerkäuferAuction World
Datum26. Januar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
