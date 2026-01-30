Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30068, welches bei Heritage Auctions für 63.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2025.

