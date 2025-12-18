flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" (Großbritannien, Jakob I)

Avers Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,995)
  • Gewicht13 g
  • Reines Gold (0,4159 oz) 12,935 g
  • Durchmesser43 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • WertangabeRose Rial
  • JahrOhne jahr (1604-1619)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:13000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (131)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 49, welches bei Spink für 58.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion St James’s - 14. Januar 2026
VerkäuferSt James’s
Datum14. Januar 2026
ErhaltungAU58 NGC
Preis
34000 $
Preis in Auktionswährung 34000 USD
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Schulman - 18. Dezember 2025
VerkäuferSchulman
Datum18. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
11742 $
Preis in Auktionswährung 10000 EUR
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Cambi Aste - 13. November 2025
VerkäuferCambi Aste
Datum13. November 2025
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 31. Oktober 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum31. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion SINCONA - 29. Oktober 2025
VerkäuferSINCONA
Datum29. Oktober 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion MDC Monaco - 2. Oktober 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Oktober 2025
ErhaltungXF40 NGC
Preis
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Künker - 21. März 2025
VerkäuferKünker
Datum21. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 12. März 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum12. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Künker - 29. Januar 2025
VerkäuferKünker
Datum29. Januar 2025
ErhaltungVF35 PCGS
Preis
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Heritage - 22. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Januar 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Oslo Myntgalleri - 24. November 2024
VerkäuferOslo Myntgalleri
Datum24. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Künker - 23. September 2024
VerkäuferKünker
Datum23. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 7. März 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 27. Januar 2024
VerkäuferSpink
Datum27. Januar 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Sovereign Rarities - 26. September 2023
VerkäuferSovereign Rarities
Datum26. September 2023
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion CNG - 20. September 2023
VerkäuferCNG
Datum20. September 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion London Coins - 3. September 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. September 2023
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Morton & Eden - 20. Juli 2023
VerkäuferMorton & Eden
Datum20. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion CNG - 24. Mai 2023
VerkäuferCNG
Datum24. Mai 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
