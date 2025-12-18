Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 49, welches bei Spink für 58.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2021.

