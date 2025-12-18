GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallGold (0,995)
- Gewicht13 g
- Reines Gold (0,4159 oz) 12,935 g
- Durchmesser43 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- WertangabeRose Rial
- JahrOhne jahr (1604-1619)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Rose Rial Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 49, welches bei Spink für 58.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2021.
VerkäuferSt James’s
Datum14. Januar 2026
ErhaltungAU58 NGC
Preis
34000 $
Preis in Auktionswährung 34000 USD
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum31. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum22. Januar 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferOslo Myntgalleri
Datum24. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCNG
Datum20. September 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
