flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Jakob I)

Avers Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Heritage Auctions

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht10 g
  • Reines Gold (0,2948 oz) 9,17 g
  • Durchmesser37 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • WertangabeUnite
  • JahrOhne jahr (1604-1619)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (145)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1157, welches bei SINCONA AG für 22.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 10. Dezember 2025
VerkäuferSpink
Datum10. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
2128 $
Preis in Auktionswährung 1600 GBP
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 10. Dezember 2025
VerkäuferSpink
Datum10. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
3725 $
Preis in Auktionswährung 2800 GBP
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 10. Dezember 2025
VerkäuferSpink
Datum10. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion NOONANS - 21. Oktober 2025
VerkäuferNOONANS
Datum21. Oktober 2025
ErhaltungF
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion V. GADOURY - 4. Oktober 2025
VerkäuferV. GADOURY
Datum4. Oktober 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion V. GADOURY - 4. Oktober 2025
VerkäuferV. GADOURY
Datum4. Oktober 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Galleria Auctions Tokyo - 20. September 2025
VerkäuferGalleria Auctions Tokyo
Datum20. September 2025
ErhaltungXF45 NGC
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16. September 2025
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum16. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion AURORA - 26. Juni 2025
VerkäuferAURORA
Datum26. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion AURORA - 26. Juni 2025
VerkäuferAURORA
Datum26. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2025
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. Juni 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Heritage - 16. März 2025
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Heritage - 16. März 2025
VerkäuferHeritage
Datum16. März 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion St James’s - 15. Januar 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 9. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum9. Januar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Morton & Eden - 21. November 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum21. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Teutoburger - 14. März 2026
VerkäuferTeutoburger
Datum14. März 2026
ErhaltungXF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Jacob IMünzen aus von Großbritannien 1604Alle Britische MünzenBritische Gold MünzenBritische Münzen UniteNumismatische Auktionen