GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht10 g
- Reines Gold (0,2948 oz) 9,17 g
- Durchmesser37 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- WertangabeUnite
- JahrOhne jahr (1604-1619)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3200 USD
Auktionspreise (145)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1157, welches bei SINCONA AG für 22.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferV. GADOURY
Datum4. Oktober 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum16. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...7
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte