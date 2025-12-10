Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1604-1619) "Zweiter Büsten". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1157, welches bei SINCONA AG für 22.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2022.

