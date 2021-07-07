GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht1,25 g
- Reines Gold (0,0369 oz) 1,1462 g
- Durchmesser18 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1/2 Krone
- JahrOhne jahr (1604-1619)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:460 USD
Auktionspreise (24)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 143, welches bei Spink für 700 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Juli 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
451 $
Preis in Auktionswährung 450 CHF
12
Beliebte Abschnitte