1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht1,25 g
  • Reines Gold (0,0369 oz) 1,1462 g
  • Durchmesser18 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1/2 Krone
  • JahrOhne jahr (1604-1619)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:460 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (24)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 143, welches bei Spink für 700 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Juli 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion NOONANS - 5. April 2023
VerkäuferNOONANS
Datum5. April 2023
ErhaltungVF
Preis
687 $
Preis in Auktionswährung 550 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
451 $
Preis in Auktionswährung 450 CHF
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 7. Juli 2021
VerkäuferSpink
Datum7. Juli 2021
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Davissons Ltd. - 12. Mai 2021
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum12. Mai 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 28. Januar 2021
VerkäuferHeritage
Datum28. Januar 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Bonhams - 27. August 2020
VerkäuferBonhams
Datum27. August 2020
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage Eur - 17. November 2018
VerkäuferHeritage Eur
Datum17. November 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage Eur - 18. Mai 2018
VerkäuferHeritage Eur
Datum18. Mai 2018
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Naumann - 3. Dezember 2017
VerkäuferNaumann
Datum3. Dezember 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Stack's - 4. Oktober 2017
VerkäuferStack's
Datum4. Oktober 2017
ErhaltungVF20 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2017
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 26. September 2016
VerkäuferSpink
Datum26. September 2016
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 26. September 2016
VerkäuferSpink
Datum26. September 2016
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion DNW - 23. September 2016
VerkäuferDNW
Datum23. September 2016
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion DNW - 23. September 2016
VerkäuferDNW
Datum23. September 2016
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 24. September 2013
VerkäuferSpink
Datum24. September 2013
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Stack's - 24. April 2009
VerkäuferStack's
Datum24. April 2009
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Stack's - 13. Januar 2009
VerkäuferStack's
Datum13. Januar 2009
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 23. September 2008
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum23. September 2008
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 7. Mai 2008
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. Mai 2008
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2005
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2005
ErhaltungF
Preis
******
