1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 143, welches bei Spink für 700 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Juli 2021.

