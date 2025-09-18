1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 428, welches bei Dix Noonan Webb für 4.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. September 2017.

Erhaltung XF (1) VF (10) F (5) Keine Note (1) Erhaltung (slab) VF25 (4) DETAILS (1) Service NGC (5) PCGS (1)