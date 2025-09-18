GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht14,8 g
- Reines Silber (0,4401 oz) 13,69 g
- Durchmesser37 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1/2 Krone
- JahrOhne jahr (1604-1619)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1600 USD
Auktionspreise (17)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 428, welches bei Dix Noonan Webb für 4.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. September 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
360 $
Preis in Auktionswährung 360 USD
VerkäuferHeritage
Datum18. Februar 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum5. März 2014
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte