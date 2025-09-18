flag
1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht14,8 g
  • Reines Silber (0,4401 oz) 13,69 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1/2 Krone
  • JahrOhne jahr (1604-1619)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (17)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 428, welches bei Dix Noonan Webb für 4.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. September 2017.

Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
360 $
Preis in Auktionswährung 360 USD
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 25. September 2024
VerkäuferSpink
Datum25. September 2024
ErhaltungVF
Preis
389 $
Preis in Auktionswährung 290 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Stephen Album - 22. September 2024
VerkäuferStephen Album
Datum22. September 2024
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Heritage - 18. Februar 2024
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Heritage - 18. Februar 2024
VerkäuferHeritage
Datum18. Februar 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Künker - 22. Februar 2023
VerkäuferKünker
Datum22. Februar 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion DNW - 21. März 2019
VerkäuferDNW
Datum21. März 2019
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion DNW - 15. September 2017
VerkäuferDNW
Datum15. September 2017
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 28. März 2017
VerkäuferSpink
Datum28. März 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 2. Dezember 2015
VerkäuferSpink
Datum2. Dezember 2015
ErhaltungVF25 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Bonhams - 8. Juli 2015
VerkäuferBonhams
Datum8. Juli 2015
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Bonhams - 8. Juli 2015
VerkäuferBonhams
Datum8. Juli 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Heritage - 14. Januar 2015
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Heritage - 14. Januar 2015
VerkäuferHeritage
Datum14. Januar 2015
ErhaltungVF25 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 24. Juni 2014
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum24. Juni 2014
ErhaltungVF25 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 5. März 2014
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum5. März 2014
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Heritage - 16. Januar 2014
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Heritage - 16. Januar 2014
VerkäuferHeritage
Datum16. Januar 2014
ErhaltungVF25 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2005
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2005
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Zweite Münze" auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2005
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2005
ErhaltungVF
Preis
******
