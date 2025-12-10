Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 182, welches bei Spink für 8.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2022.

