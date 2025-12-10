flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Baldwin's of St. James's

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht5 g
  • Reines Gold (0,1474 oz) 4,585 g
  • Durchmesser28 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • WertangabeDoppelte Krone
  • JahrOhne jahr (1604-1619)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (22)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 182, welches bei Spink für 8.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 10. Dezember 2025
VerkäuferSpink
Datum10. Dezember 2025
ErhaltungF
Preis
865 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Myntauktioner i Sverige AB - 26. April 2025
VerkäuferMyntauktioner i Sverige AB
Datum26. April 2025
ErhaltungVF
Preis
1859 $
Preis in Auktionswährung 18000 SEK
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion NOONANS - 6. März 2025
VerkäuferNOONANS
Datum6. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion NOONANS - 8. Juni 2023
VerkäuferNOONANS
Datum8. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Stack's - 25. August 2022
VerkäuferStack's
Datum25. August 2022
ErhaltungVF30 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 28. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum28. Januar 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 23. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum23. Januar 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 29. September 2021
VerkäuferSpink
Datum29. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Münzenonline - 24. April 2020
VerkäuferMünzenonline
Datum24. April 2020
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Roma Numismatics - 27. März 2020
VerkäuferRoma Numismatics
Datum27. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 9. September 2019
VerkäuferHeritage
Datum9. September 2019
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion DNW - 20. September 2018
VerkäuferDNW
Datum20. September 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion London Coins - 4. September 2016
VerkäuferLondon Coins
Datum4. September 2016
ErhaltungVG
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 29. September 2014
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum29. September 2014
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 1. Oktober 2013
VerkäuferHeritage
Datum1. Oktober 2013
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
VerkäuferStack's
Datum16. August 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 1. Oktober 2009
VerkäuferSpink
Datum1. Oktober 2009
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 7. Januar 2008
VerkäuferHeritage
Datum7. Januar 2008
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Künker - 19. Juni 2007
VerkäuferKünker
Datum19. Juni 2007
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 23. September 2005
VerkäuferHeritage
Datum23. September 2005
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
