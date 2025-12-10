GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht5 g
- Reines Gold (0,1474 oz) 4,585 g
- Durchmesser28 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- WertangabeDoppelte Krone
- JahrOhne jahr (1604-1619)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Dritter Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 182, welches bei Spink für 8.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2022.
Service
VerkäuferMyntauktioner i Sverige AB
Datum26. April 2025
ErhaltungVF
Preis
1859 $
Preis in Auktionswährung 18000 SEK
VerkäuferHeritage
Datum9. September 2019
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum29. September 2014
ErhaltungVF
Preis
12
