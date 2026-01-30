flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht5 g
  • Reines Gold (0,1474 oz) 4,585 g
  • Durchmesser29 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • WertangabeDoppelte Krone
  • JahrOhne jahr (1604-1619)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (88)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30160, welches bei Heritage Auctions für 15.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. August 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 30. Januar 2026
VerkäuferSpink
Datum30. Januar 2026
ErhaltungF
Preis
966 $
Preis in Auktionswährung 700 GBP
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 30. Januar 2026
VerkäuferSpink
Datum30. Januar 2026
ErhaltungF
Preis
1035 $
Preis in Auktionswährung 750 GBP
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 10. Dezember 2025
VerkäuferSpink
Datum10. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Coin Cabinet - 12. Dezember 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion NOONANS - 27. Juni 2024
VerkäuferNOONANS
Datum27. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion CNG - 29. Mai 2024
VerkäuferCNG
Datum29. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2024
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Heritage - 18. Februar 2024
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Heritage - 18. Februar 2024
VerkäuferHeritage
Datum18. Februar 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 27. Januar 2024
VerkäuferSpink
Datum27. Januar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion CNG - 20. September 2023
VerkäuferCNG
Datum20. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 28. Juli 2023
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum28. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion NOONANS - 8. Juni 2023
VerkäuferNOONANS
Datum8. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion CNG - 24. Mai 2023
VerkäuferCNG
Datum24. Mai 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 3. April 2023
VerkäuferSpink
Datum3. April 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion London Coins - 4. Dezember 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Dezember 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Jacob IMünzen aus von Großbritannien 1604Alle Britische MünzenBritische Gold MünzenBritische Münzen Doppelte KroneNumismatische Auktionen