Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht5 g
- Reines Gold (0,1474 oz) 4,585 g
- Durchmesser29 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- WertangabeDoppelte Krone
- JahrOhne jahr (1604-1619)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2200 USD
Auktionspreise (88)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30160, welches bei Heritage Auctions für 15.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. August 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum18. Februar 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum28. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
