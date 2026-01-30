Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30160, welches bei Heritage Auctions für 15.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. August 2020.

