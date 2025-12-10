1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 61528, welches bei Heritage Auctions für 1.560 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Mai 2023.

Erhaltung AU (4) XF (3) VF (25) F (21) Keine Note (1) Erhaltung (slab) AU58 (1) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (3) DETAILS (1) Service NGC (8) PCGS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (4)

Bruun Rasmussen (1)

CNG (3)

DNW (8)

Heritage (5)

Künker (1)

London Coins (4)

Morton & Eden (1)

NOONANS (3)

Pegasi Numismatics (1)

SINCONA (4)

Sovereign Rarities (1)

Spink (14)

Stack's (1)

Stanley Gibbons Baldwin's (2)

The Coinery (1)