1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht1,25 g
- Reines Gold (0,0369 oz) 1,1462 g
- Durchmesser18 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1/2 Krone
- JahrOhne jahr (1604-1619)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:630 USD
Auktionspreise (54)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 61528, welches bei Heritage Auctions für 1.560 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Mai 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
510 $
Preis in Auktionswährung 390 GBP
123
