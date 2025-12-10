flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht1,25 g
  • Reines Gold (0,0369 oz) 1,1462 g
  • Durchmesser18 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1/2 Krone
  • JahrOhne jahr (1604-1619)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:630 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (54)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 61528, welches bei Heritage Auctions für 1.560 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Mai 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 10. Dezember 2025
VerkäuferSpink
Datum10. Dezember 2025
ErhaltungF
Preis
665 $
Preis in Auktionswährung 500 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion The Coinery - 23. November 2025
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
510 $
Preis in Auktionswährung 390 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion NOONANS - 8. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum8. April 2025
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 10. September 2024
VerkäuferSpink
Datum10. September 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Bruun Rasmussen - 7. November 2023
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum7. November 2023
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion NOONANS - 8. Juni 2023
VerkäuferNOONANS
Datum8. Juni 2023
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungXF40 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungVF35 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Heritage - 4. Mai 2023
VerkäuferHeritage
Datum4. Mai 2023
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion London Coins - 4. Dezember 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Dezember 2022
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion NOONANS - 16. November 2022
VerkäuferNOONANS
Datum16. November 2022
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungXF45 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 28. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum28. Januar 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion London Coins - 5. Dezember 2021
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Dezember 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Morton & Eden - 26. November 2021
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. November 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 14. Juli 2021
VerkäuferSpink
Datum14. Juli 2021
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion London Coins - 6. Juni 2021
VerkäuferLondon Coins
Datum6. Juni 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 29. März 2021
VerkäuferSpink
Datum29. März 2021
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 14. Dezember 2020
VerkäuferSpink
Datum14. Dezember 2020
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Heritage - 15. Oktober 2020
VerkäuferHeritage
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungAU50 NGC
Preis
