Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34200, welches bei Heritage Auctions für 19.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. August 2022.

Erhaltung UNC (6) AU (18) XF (25) VF (65) F (11) VG (1) Keine Note (10) Erhaltung (slab) MS62 (3) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (6) AU55 (2) AU53 (3) AU50 (2) XF45 (2) XF40 (9) VF30 (2) VF25 (1) VF20 (1) DETAILS (5) Service NGC (33) PCGS (13)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (13)

Bonhams (1)

cgb.fr (1)

Chaponnière (1)

CNG (13)

Felzmann (1)

Goldberg (8)

Gorny & Mosch (1)

Grün (3)

HARMERS (2)

Heritage (18)

Jean ELSEN (1)

Katz (1)

Künker (10)

Lanz München (1)

MDC Monaco (1)

Morton & Eden (3)

Münzen Gut-Lynt (1)

Noble Numismatics Pty Ltd (2)

Pegasi Numismatics (1)

SINCONA (7)

Spink (8)

St James’s (2)

Stack's (13)

Stanley Gibbons Baldwin's (11)

Status International (1)

UBS (8)

V. GADOURY (3)