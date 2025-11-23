GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht10 g
- Reines Gold (0,2948 oz) 9,17 g
- Durchmesser36 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- WertangabeUnite
- JahrOhne jahr (1604-1619)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1900 USD
Auktionspreise (136)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34200, welches bei Heritage Auctions für 19.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. August 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
