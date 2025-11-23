flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht10 g
  • Reines Gold (0,2948 oz) 9,17 g
  • Durchmesser36 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • WertangabeUnite
  • JahrOhne jahr (1604-1619)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1900 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (136)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34200, welches bei Heritage Auctions für 19.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. August 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Katz - 23. November 2025
VerkäuferKatz
Datum23. November 2025
ErhaltungXF
Preis
2995 $
Preis in Auktionswährung 2601 EUR
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion V. GADOURY - 4. Oktober 2025
VerkäuferV. GADOURY
Datum4. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
3757 $
Preis in Auktionswährung 3200 EUR
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion HARMERS - 29. September 2025
VerkäuferHARMERS
Datum29. September 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Morton & Eden - 23. Juli 2025
VerkäuferMorton & Eden
Datum23. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Morton & Eden - 23. Juli 2025
VerkäuferMorton & Eden
Datum23. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Morton & Eden - 23. Juli 2025
VerkäuferMorton & Eden
Datum23. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Juli 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion St James’s - 15. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Heritage - 16. März 2025
VerkäuferHeritage
Datum16. März 2025
ErhaltungVF30 NGC
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Chaponnière - 8. Dezember 2024
VerkäuferChaponnière
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion HARMERS - 30. September 2024
VerkäuferHARMERS
Datum30. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Stack's - 12. August 2024
VerkäuferStack's
Datum12. August 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. Juli 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. Juli 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Status International - 7. Juni 2024
VerkäuferStatus International
Datum7. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion CNG - 29. Mai 2024
VerkäuferCNG
Datum29. Mai 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2024
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 7. März 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Heritage - 18. Januar 2024
VerkäuferHeritage
Datum18. Januar 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Heritage - 18. Januar 2024
VerkäuferHeritage
Datum18. Januar 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion CNG - 10. Januar 2024
VerkäuferCNG
Datum10. Januar 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Wo zu kaufen?
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Morton & Eden - 25. Februar 2026
VerkäuferMorton & Eden
Datum25. Februar 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Morton & Eden - 25. Februar 2026
VerkäuferMorton & Eden
Datum25. Februar 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
Großbritannien Unite Ohne jahr (1604-1619) "Fünftes Büste" auf der Auktion Morton & Eden - 25. Februar 2026
VerkäuferMorton & Eden
Datum25. Februar 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
