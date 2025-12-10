Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31392, welches bei Heritage Auctions für 20.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Oktober 2021.

