flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht5 g
  • Reines Gold (0,1474 oz) 4,585 g
  • Durchmesser28 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • WertangabeDoppelte Krone
  • JahrOhne jahr (1604-1619)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (72)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31392, welches bei Heritage Auctions für 20.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Oktober 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 10. Dezember 2025
VerkäuferSpink
Datum10. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
2128 $
Preis in Auktionswährung 1600 GBP
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 10. Dezember 2025
VerkäuferSpink
Datum10. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
1995 $
Preis in Auktionswährung 1500 GBP
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Morton & Eden - 23. Juli 2025
VerkäuferMorton & Eden
Datum23. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. Juli 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. Juli 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion MDC Monaco - 4. Mai 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Mai 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 18. Februar 2024
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 18. Februar 2024
VerkäuferHeritage
Datum18. Februar 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Bruun Rasmussen - 7. November 2023
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum7. November 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12. September 2023
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum12. September 2023
ErhaltungF
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage Eur - 26. Mai 2023
VerkäuferHeritage Eur
Datum26. Mai 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion NOONANS - 5. April 2023
VerkäuferNOONANS
Datum5. April 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 18. Januar 2023
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 18. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum18. Januar 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2022
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion London Coins - 4. September 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. September 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion Morton & Eden - 21. Juli 2022
VerkäuferMorton & Eden
Datum21. Juli 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion London Coins - 5. Juni 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion London Coins - 5. Juni 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Juni 2022
ErhaltungF
Preis
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion SINCONA - 19. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum19. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Jacob IMünzen aus von Großbritannien 1604Alle Britische MünzenBritische Gold MünzenBritische Münzen Doppelte KroneNumismatische Auktionen