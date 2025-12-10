GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht5 g
- Reines Gold (0,1474 oz) 4,585 g
- Durchmesser28 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- WertangabeDoppelte Krone
- JahrOhne jahr (1604-1619)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone Ohne jahr (1604-1619) "Vierte Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31392, welches bei Heritage Auctions für 20.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Oktober 2021.
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. Juli 2024
ErhaltungF
Preis
VerkäuferHeritage
Datum18. Februar 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
