GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

6 Pence 1613 "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 6 Pence 1613 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 6 Pence 1613 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1613
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:240 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1613 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1613 "Vierte Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99, welches bei Spink für 2.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. April 2025.

Erhaltung
Großbritannien 6 Pence 1613 "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
Großbritannien 6 Pence 1613 "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
317 $
Preis in Auktionswährung 250 GBP
Großbritannien 6 Pence 1613 "Vierte Büste" auf der Auktion DNW - 20. September 2018
VerkäuferDNW
Datum20. September 2018
ErhaltungVF
Preis
