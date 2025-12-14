1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1230, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 6.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

