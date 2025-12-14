GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht15 g
- Durchmesser35 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1/2 Krone
- JahrOhne jahr (1619-1625)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:890 USD
Auktionspreise (108)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1230, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 6.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungF
Preis
282 $
Preis in Auktionswährung 240 EUR
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Dezember 2025
ErhaltungF
Preis
200 $
Preis in Auktionswährung 150 GBP
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferStatus International
Datum6. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum21. Oktober 2024
ErhaltungF
Preis
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
