flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Morton & Eden Ltd

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht15 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1/2 Krone
  • JahrOhne jahr (1619-1625)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:890 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (108)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1230, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 6.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Münzen Gut-Lynt - 14. Dezember 2025
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungF
Preis
282 $
Preis in Auktionswährung 240 EUR
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Dezember 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Dezember 2025
ErhaltungF
Preis
200 $
Preis in Auktionswährung 150 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion MDC Monaco - 9. November 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Morton & Eden - 23. Juli 2025
VerkäuferMorton & Eden
Datum23. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Juli 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Status International - 6. Juni 2025
VerkäuferStatus International
Datum6. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Rhenumis - 24. Oktober 2024
VerkäuferRhenumis
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 21. Oktober 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum21. Oktober 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 12. September 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum12. September 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 8. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2023
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion NOONANS - 15. November 2023
VerkäuferNOONANS
Datum15. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12. September 2023
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum12. September 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12. September 2023
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum12. September 2023
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion NOONANS - 8. Juni 2023
VerkäuferNOONANS
Datum8. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion St James’s - 4. Februar 2023
VerkäuferSt James’s
Datum4. Februar 2023
ErhaltungFR
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 23. November 2022
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum23. November 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Jacob IMünzen aus von Großbritannien 1619Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 1/2 KroneNumismatische Auktionen