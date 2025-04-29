6 Pence 1604 "Dritter Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1604 "Dritter Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1228, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 28.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

Erhaltung AU (1) XF (1) VF (16) F (6) Keine Note (1) Erhaltung (slab) VF20 (2) Service NGC (2)

Verkäufer Alle Unternehmen

Agora (1)

CNG (1)

Coin Cabinet (2)

Davissons Ltd. (2)

DNW (1)

Goldberg (1)

Heritage (1)

London Coins (1)

Morton & Eden (1)

NOONANS (1)

Numismatica Ars Classica, Zurich (1)

Pegasi Numismatics (1)

Rio de la Plata (1)

Spink (3)

Stack's (1)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

TimeLine Auctions (3)

WAG (2)