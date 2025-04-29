GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
6 Pence 1604 "Dritter Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3 g
- Durchmesser26 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1604
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1600 USD
Auktionspreise (25)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1604 "Dritter Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1228, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 28.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferRio de la Plata
Datum13. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum3. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferPegasi Numismatics
Datum14. November 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum10. Dezember 2016
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte