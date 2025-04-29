flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

6 Pence 1604 "Dritter Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 6 Pence 1604 "Dritter Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 6 Pence 1604 "Dritter Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Numismatica Ars Classica

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser26 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1604
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1604 "Dritter Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (25)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1604 "Dritter Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1228, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 28.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 6 Pence 1604 "Dritter Büste" auf der Auktion CNG - 16. Juli 2025
VerkäuferCNG
Datum16. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
160 $
Preis in Auktionswährung 160 USD
Großbritannien 6 Pence 1604 "Dritter Büste" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungF
Preis
74 $
Preis in Auktionswährung 55 GBP
Großbritannien 6 Pence 1604 "Dritter Büste" auf der Auktion Rio de la Plata - 13. Dezember 2024
VerkäuferRio de la Plata
Datum13. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1604 "Dritter Büste" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 8. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1604 "Dritter Büste" auf der Auktion Coin Cabinet - 8. August 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum8. August 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1604 "Dritter Büste" auf der Auktion NOONANS - 9. März 2023
VerkäuferNOONANS
Datum9. März 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1604 "Dritter Büste" auf der Auktion TimeLine Auctions - 3. Dezember 2022
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum3. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1604 "Dritter Büste" auf der Auktion TimeLine Auctions - 29. Mai 2022
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum29. Mai 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1604 "Dritter Büste" auf der Auktion Davissons Ltd. - 12. Mai 2021
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum12. Mai 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1604 "Dritter Büste" auf der Auktion London Coins - 6. Dezember 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum6. Dezember 2020
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1604 "Dritter Büste" auf der Auktion Morton & Eden - 28. November 2019
VerkäuferMorton & Eden
Datum28. November 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1604 "Dritter Büste" auf der Auktion Stack's - 28. März 2019
Großbritannien 6 Pence 1604 "Dritter Büste" auf der Auktion Stack's - 28. März 2019
VerkäuferStack's
Datum28. März 2019
ErhaltungVF20 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1604 "Dritter Büste" auf der Auktion Pegasi Numismatics - 14. November 2017
VerkäuferPegasi Numismatics
Datum14. November 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1604 "Dritter Büste" auf der Auktion WAG - 3. September 2017
VerkäuferWAG
Datum3. September 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1604 "Dritter Büste" auf der Auktion TimeLine Auctions - 10. Dezember 2016
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum10. Dezember 2016
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1604 "Dritter Büste" auf der Auktion WAG - 2. Oktober 2016
VerkäuferWAG
Datum2. Oktober 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1604 "Dritter Büste" auf der Auktion Davissons Ltd. - 25. Mai 2016
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum25. Mai 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1604 "Dritter Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 4. Mai 2016
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum4. Mai 2016
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1604 "Dritter Büste" auf der Auktion DNW - 8. Dezember 2015
VerkäuferDNW
Datum8. Dezember 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1604 "Dritter Büste" auf der Auktion Goldberg - 16. September 2015
Großbritannien 6 Pence 1604 "Dritter Büste" auf der Auktion Goldberg - 16. September 2015
VerkäuferGoldberg
Datum16. September 2015
ErhaltungVF20 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1604 "Dritter Büste" auf der Auktion Agora - 26. Mai 2015
VerkäuferAgora
Datum26. Mai 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
