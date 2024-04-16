GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
6 Pence 1608 "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1608
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:210 USD
Auktionspreise (13)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1608 "Vierte Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1516, welches bei Dom Aukcyjny Numimarket.pl für 1.500 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. April 2024.
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungVF35 PCGS
Preis
220 $
Preis in Auktionswährung 220 USD
