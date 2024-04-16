6 Pence 1608 "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1608 "Vierte Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1516, welches bei Dom Aukcyjny Numimarket.pl für 1.500 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. April 2024.

Erhaltung XF (2) VF (8) F (3) Erhaltung (slab) VF35 (1) VF25 (1) Service NGC (1) PCGS (1)