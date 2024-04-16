flag
6 Pence 1608 "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 6 Pence 1608 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 6 Pence 1608 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1608
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:210 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1608 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (13)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1608 "Vierte Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1516, welches bei Dom Aukcyjny Numimarket.pl für 1.500 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. April 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 6 Pence 1608 "Vierte Büste" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
Großbritannien 6 Pence 1608 "Vierte Büste" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungVF35 PCGS
Preis
220 $
Preis in Auktionswährung 220 USD
Großbritannien 6 Pence 1608 "Vierte Büste" auf der Auktion Numimarket - 16. April 2024
Großbritannien 6 Pence 1608 "Vierte Büste" auf der Auktion Numimarket - 16. April 2024
VerkäuferNumimarket
Datum16. April 2024
ErhaltungXF
Preis
370 $
Preis in Auktionswährung 1500 PLN
Großbritannien 6 Pence 1608 "Vierte Büste" auf der Auktion St James’s - 5. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum5. Februar 2022
ErhaltungVF25 NGC
Preis
Großbritannien 6 Pence 1608 "Vierte Büste" auf der Auktion Sedwick - 8. November 2021
VerkäuferSedwick
Datum8. November 2021
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1608 "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 24. März 2020
VerkäuferSpink
Datum24. März 2020
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1608 "Vierte Büste" auf der Auktion DNW - 3. Dezember 2018
VerkäuferDNW
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1608 "Vierte Büste" auf der Auktion DNW - 20. September 2018
VerkäuferDNW
Datum20. September 2018
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1608 "Vierte Büste" auf der Auktion DNW - 16. Juni 2017
VerkäuferDNW
Datum16. Juni 2017
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1608 "Vierte Büste" auf der Auktion London Coins - 7. Juni 2015
VerkäuferLondon Coins
Datum7. Juni 2015
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1608 "Vierte Büste" auf der Auktion CNG - 1. Oktober 2008
VerkäuferCNG
Datum1. Oktober 2008
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1608 "Vierte Büste" auf der Auktion CNG - 28. Juni 2006
VerkäuferCNG
Datum28. Juni 2006
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1608 "Vierte Büste" auf der Auktion CNG - 31. März 2004
VerkäuferCNG
Datum31. März 2004
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1608 "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 11. Januar 2003
Großbritannien 6 Pence 1608 "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 11. Januar 2003
VerkäuferHeritage
Datum11. Januar 2003
ErhaltungVF
Preis
