6 Pence 1603 "Erste Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 6 Pence 1603 "Erste Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 6 Pence 1603 "Erste Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1603
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:540 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1603 "Erste Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (84)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1603 "Erste Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1256, welches bei Stack's Bowers für 3.300 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Januar 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 6 Pence 1603 "Erste Büste" auf der Auktion Katz - 4. Januar 2026
VerkäuferKatz
Datum4. Januar 2026
ErhaltungVF
Preis
95 $
Preis in Auktionswährung 81 EUR
Großbritannien 6 Pence 1603 "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 4. November 2025
Großbritannien 6 Pence 1603 "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 4. November 2025
VerkäuferStack's
Datum4. November 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
200 $
Preis in Auktionswährung 200 USD
Großbritannien 6 Pence 1603 "Erste Büste" auf der Auktion St James’s - 1. November 2025
VerkäuferSt James’s
Datum1. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1603 "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
Großbritannien 6 Pence 1603 "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1603 "Erste Büste" auf der Auktion Davissons Ltd. - 23. Juli 2025
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum23. Juli 2025
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1603 "Erste Büste" auf der Auktion NOONANS - 30. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum30. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1603 "Erste Büste" auf der Auktion Rio de la Plata - 14. März 2025
VerkäuferRio de la Plata
Datum14. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1603 "Erste Büste" auf der Auktion Davissons Ltd. - 12. März 2025
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum12. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1603 "Erste Büste" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1603 "Erste Büste" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1603 "Erste Büste" auf der Auktion TimeLine Auctions - 8. September 2024
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum8. September 2024
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1603 "Erste Büste" auf der Auktion Davissons Ltd. - 26. Juni 2024
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum26. Juni 2024
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1603 "Erste Büste" auf der Auktion Höhn - 16. Juni 2024
VerkäuferHöhn
Datum16. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1603 "Erste Büste" auf der Auktion NOONANS - 16. April 2024
VerkäuferNOONANS
Datum16. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1603 "Erste Büste" auf der Auktion St James’s - 17. Oktober 2023
VerkäuferSt James’s
Datum17. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1603 "Erste Büste" auf der Auktion NOONANS - 5. April 2023
VerkäuferNOONANS
Datum5. April 2023
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1603 "Erste Büste" auf der Auktion Davissons Ltd. - 31. August 2022
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum31. August 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1603 "Erste Büste" auf der Auktion Davissons Ltd. - 31. August 2022
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum31. August 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1603 "Erste Büste" auf der Auktion Katz - 28. Juli 2022
VerkäuferKatz
Datum28. Juli 2022
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1603 "Erste Büste" auf der Auktion Spink - 5. Juli 2022
VerkäuferSpink
Datum5. Juli 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1603 "Erste Büste" auf der Auktion CNG - 11. März 2022
Großbritannien 6 Pence 1603 "Erste Büste" auf der Auktion CNG - 11. März 2022
VerkäuferCNG
Datum11. März 2022
ErhaltungF
Preis
******
