6 Pence 1603 "Erste Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1603 "Erste Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1256, welches bei Stack's Bowers für 3.300 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Januar 2022.

Erhaltung UNC (1) AU (7) XF (6) VF (52) F (16) Keine Note (2) Erhaltung (slab) AU58 (5) AU53 (1) AU50 (1) VF35 (1) VF20 (3) DETAILS (2) Service NGC (7) PCGS (6)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (3)

CNG (11)

Davissons Ltd. (7)

DNW (6)

Goldberg (4)

Heritage (9)

HERVERA (1)

Höhn (1)

Jean ELSEN (1)

Katz (2)

Künker (1)

London Coins (5)

Morton & Eden (1)

Naville (1)

Noble Numismatics Pty Ltd (1)

NOONANS (3)

Numismatica Ars Classica, Zurich (1)

Rio de la Plata (1)

Soler y Llach (1)

Spink (9)

St James’s (2)

Stack's (4)

Stanley Gibbons Baldwin's (5)

Stephen Album (1)

TimeLine Auctions (1)

WAG (1)

Wormser Auktionshaus (1)