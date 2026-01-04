GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
6 Pence 1603 "Erste Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1603
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:540 USD
Auktionspreise (84)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1603 "Erste Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1256, welches bei Stack's Bowers für 3.300 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Januar 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStack's
Datum4. November 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
200 $
Preis in Auktionswährung 200 USD
VerkäuferSt James’s
Datum1. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum8. September 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...4
Beliebte Abschnitte