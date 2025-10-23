GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
6 Pence 1623 "Sechste Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Foto von: Numismatica Ars Classica, Zurich
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3 g
- Durchmesser25 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1623
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:420 USD
Auktionspreise (28)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1623 "Sechste Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1055, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 2.750 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.
