6 Pence 1623 "Sechste Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1623 "Sechste Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1055, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 2.750 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.

Erhaltung AU (2) XF (2) VF (14) F (9) Keine Note (1) Erhaltung (slab) VF35 (1) F15 (1) Service NGC (2) PCGS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (3)

CNG (5)

Coin Cabinet (1)

DNW (2)

Heritage (1)

Hosker Haynes Auctioneers Ltd (1)

London Coins (2)

NOONANS (2)

Numimarket (1)

Numismatica Ars Classica, Zurich (1)

Spink (5)

St James’s (1)

Stack's (1)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

TimeLine Auctions (1)