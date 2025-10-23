flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

6 Pence 1623 "Sechste Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 6 Pence 1623 "Sechste Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 6 Pence 1623 "Sechste Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Numismatica Ars Classica, Zurich

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser25 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1623
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:420 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1623 "Sechste Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (28)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1623 "Sechste Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1055, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 2.750 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 6 Pence 1623 "Sechste Büste" auf der Auktion CNG - 3. Dezember 2025
VerkäuferCNG
Datum3. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
650 $
Preis in Auktionswährung 650 USD
Großbritannien 6 Pence 1623 "Sechste Büste" auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungVF
Preis
342 $
Preis in Auktionswährung 260 GBP
Großbritannien 6 Pence 1623 "Sechste Büste" auf der Auktion Coin Cabinet - 23. Oktober 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum23. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1623 "Sechste Büste" auf der Auktion TimeLine Auctions - 17. September 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1623 "Sechste Büste" auf der Auktion NOONANS - 10. Juni 2025
VerkäuferNOONANS
Datum10. Juni 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1623 "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1623 "Sechste Büste" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1623 "Sechste Büste" auf der Auktion Numimarket - 27. November 2024
Großbritannien 6 Pence 1623 "Sechste Büste" auf der Auktion Numimarket - 27. November 2024
VerkäuferNumimarket
Datum27. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1623 "Sechste Büste" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12. September 2023
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum12. September 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1623 "Sechste Büste" auf der Auktion Stack's - 18. November 2022
Großbritannien 6 Pence 1623 "Sechste Büste" auf der Auktion Stack's - 18. November 2022
VerkäuferStack's
Datum18. November 2022
ErhaltungVF35 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1623 "Sechste Büste" auf der Auktion Heritage - 20. Oktober 2022
Großbritannien 6 Pence 1623 "Sechste Büste" auf der Auktion Heritage - 20. Oktober 2022
VerkäuferHeritage
Datum20. Oktober 2022
ErhaltungF15 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1623 "Sechste Büste" auf der Auktion London Coins - 5. Juni 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Juni 2022
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1623 "Sechste Büste" auf der Auktion St James’s - 5. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum5. Februar 2022
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1623 "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 12. Januar 2021
Großbritannien 6 Pence 1623 "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 12. Januar 2021
VerkäuferSpink
Datum12. Januar 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1623 "Sechste Büste" auf der Auktion DNW - 9. September 2020
VerkäuferDNW
Datum9. September 2020
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1623 "Sechste Büste" auf der Auktion London Coins - 7. Juni 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum7. Juni 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1623 "Sechste Büste" auf der Auktion DNW - 14. Juni 2018
VerkäuferDNW
Datum14. Juni 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1623 "Sechste Büste" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 17. April 2018
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum17. April 2018
ErhaltungAU
Preis
Großbritannien 6 Pence 1623 "Sechste Büste" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 21. September 2017
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1623 "Sechste Büste" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 21. September 2017
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2017
ErhaltungAU
Preis
Großbritannien 6 Pence 1623 "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 24. September 2013
VerkäuferSpink
Datum24. September 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Jacob IMünzen aus von Großbritannien 1623Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 6 PenceNumismatische Auktionen