GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Foto von: NOONANS
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht0,97 g
- Durchmesser18 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
- JahrOhne jahr (1603-1604)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:220 USD
Auktionspreise (34)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21353, welches bei Stack's Bowers für 850 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. November 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte