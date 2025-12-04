flag
Großbritannien

2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht0,97 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe2 Pence (1/2 Groat)
  • JahrOhne jahr (1603-1604)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:220 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (34)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21353, welches bei Stack's Bowers für 850 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
347 $
Preis in Auktionswährung 260 GBP
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion CNG - 12. November 2025
VerkäuferCNG
Datum12. November 2025
ErhaltungVF
Preis
225 $
Preis in Auktionswährung 225 USD
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Agora - 30. September 2025
VerkäuferAgora
Datum30. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion TimeLine Auctions - 17. September 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion TimeLine Auctions - 9. März 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. März 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 11. Dezember 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Heritage - 8. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. September 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion CNG - 28. August 2024
VerkäuferCNG
Datum28. August 2024
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion NOONANS - 16. April 2024
VerkäuferNOONANS
Datum16. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion NOONANS - 16. November 2022
VerkäuferNOONANS
Datum16. November 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion CNG - 18. Mai 2022
VerkäuferCNG
Datum18. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Spink - 14. Juli 2021
VerkäuferSpink
Datum14. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Goldberg - 3. Juni 2020
VerkäuferGoldberg
Datum3. Juni 2020
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 21. November 2019
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. November 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Davissons Ltd. - 24. April 2019
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum24. April 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Großbritannien 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. März 2026
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. März 2026
ErhaltungF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
