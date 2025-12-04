2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21353, welches bei Stack's Bowers für 850 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2023.

