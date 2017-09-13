flag
1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Ohne Linie unter dem Reiter (Großbritannien, Jakob I)

Vielfalt: Ohne Linie unter dem Reiter

Avers 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" Ohne Linie unter dem Reiter - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" Ohne Linie unter dem Reiter - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht15 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1/2 Krone
  • JahrOhne jahr (1619-1625)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2400 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" Ohne Linie unter dem Reiter - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Ohne Linie unter dem Reiter. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 431, welches bei Dix Noonan Webb für 1.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. September 2017.

Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion DNW - 15. September 2017
VerkäuferDNW
Datum15. September 2017
ErhaltungVF
