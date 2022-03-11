GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
6 Pence 1611 "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1611
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1611 "Vierte Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 97082, welches bei Heritage Auctions für 1.320 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Januar 2022.
