GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

6 Pence 1611 "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 6 Pence 1611 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 6 Pence 1611 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1611
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:570 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1611 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (5)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1611 "Vierte Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 97082, welches bei Heritage Auctions für 1.320 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Januar 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 6 Pence 1611 "Vierte Büste" auf der Auktion CNG - 11. März 2022
Großbritannien 6 Pence 1611 "Vierte Büste" auf der Auktion CNG - 11. März 2022
VerkäuferCNG
Datum11. März 2022
ErhaltungF
Preis
275 $
Preis in Auktionswährung 275 USD
Großbritannien 6 Pence 1611 "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
Großbritannien 6 Pence 1611 "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungXF45 NGC
Preis
1320 $
Preis in Auktionswährung 1320 USD
Großbritannien 6 Pence 1611 "Vierte Büste" auf der Auktion DNW - 13. Februar 2020
VerkäuferDNW
Datum13. Februar 2020
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1611 "Vierte Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 24. September 2015
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum24. September 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1611 "Vierte Büste" auf der Auktion CNG - 1. Oktober 2008
VerkäuferCNG
Datum1. Oktober 2008
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
