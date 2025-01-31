flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

6 Pence 1624 "Sechste Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 6 Pence 1624 "Sechste Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 6 Pence 1624 "Sechste Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser25 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1624
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:290 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1624 "Sechste Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (48)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1624 "Sechste Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2153, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 1.093 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Mai 2005.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 6 Pence 1624 "Sechste Büste" auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungVF
Preis
421 $
Preis in Auktionswährung 320 GBP
Großbritannien 6 Pence 1624 "Sechste Büste" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
800 $
Preis in Auktionswährung 800 USD
Großbritannien 6 Pence 1624 "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1624 "Sechste Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 11. Dezember 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1624 "Sechste Büste" auf der Auktion TimeLine Auctions - 1. Dezember 2024
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1624 "Sechste Büste" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1624 "Sechste Büste" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26. März 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum26. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1624 "Sechste Büste" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12. September 2023
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum12. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1624 "Sechste Büste" auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2022
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1624 "Sechste Büste" auf der Auktion Oslo Myntgalleri - 20. November 2022
VerkäuferOslo Myntgalleri
Datum20. November 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1624 "Sechste Büste" auf der Auktion NOONANS - 29. September 2022
VerkäuferNOONANS
Datum29. September 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1624 "Sechste Büste" auf der Auktion Morton & Eden - 21. Juli 2022
VerkäuferMorton & Eden
Datum21. Juli 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1624 "Sechste Büste" auf der Auktion London Coins - 5. Juni 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Juni 2022
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1624 "Sechste Büste" auf der Auktion St James’s - 26. Mai 2022
VerkäuferSt James’s
Datum26. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1624 "Sechste Büste" auf der Auktion Heritage - 24. Februar 2022
VerkäuferHeritage
Datum24. Februar 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1624 "Sechste Büste" auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1624 "Sechste Büste" auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1624 "Sechste Büste" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1624 "Sechste Büste" auf der Auktion DNW - 10. März 2021
VerkäuferDNW
Datum10. März 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1624 "Sechste Büste" auf der Auktion London Coins - 6. Dezember 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum6. Dezember 2020
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1624 "Sechste Büste" auf der Auktion Heritage - 6. Februar 2020
VerkäuferHeritage
Datum6. Februar 2020
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
