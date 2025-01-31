GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
6 Pence 1624 "Sechste Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3 g
- Durchmesser25 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1624
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:290 USD
Auktionspreise (48)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1624 "Sechste Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2153, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 1.093 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Mai 2005.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
800 $
Preis in Auktionswährung 800 USD
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum26. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum12. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferOslo Myntgalleri
Datum20. November 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123
Beliebte Abschnitte