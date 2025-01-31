6 Pence 1624 "Sechste Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1624 "Sechste Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2153, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 1.093 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Mai 2005.

