Goldmünzen Laurel von Jacob I - Großbritannien
Laurel 1619Erste Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1619-1625)044
Laurel 1619Zweiter Büsten
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1619-1625)063
Laurel 1619Dritter Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1619-1625)081
Laurel 1619Vierte Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1619-1625)1299
Laurel 1619Fünftes Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1619-1625)02
