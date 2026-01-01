flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Goldmünzen Laurel von Jacob I - Großbritannien

type-coin
type-coin

Laurel 1619

Erste Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1619-1625)044
type-coin
type-coin

Laurel 1619

Zweiter Büsten
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1619-1625)063
type-coin
type-coin

Laurel 1619

Dritter Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1619-1625)081
type-coin
type-coin

Laurel 1619

Vierte Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1619-1625)1299
type-coin
type-coin

Laurel 1619

Fünftes Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1619-1625)02
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Jacob IAlle Britische MünzenBritische Münzen LaurelNumismatische Auktionen