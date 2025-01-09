Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30161, welches bei Heritage Auctions für 38.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. August 2020.

Erhaltung UNC (9) AU (19) XF (12) VF (31) F (3) Keine Note (4) Erhaltung (slab) MS64 (1) MS63 (2) MS62 (1) MS61 (2) AU58 (2) AU55 (9) AU53 (4) AU50 (2) XF45 (3) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (1) DETAILS (5) Service NGC (29) PCGS (8)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auction World (2)

Baldwin's of St. James's (13)

Bonhams (1)

Chaponnière (1)

CNG (2)

Davissons Ltd. (2)

DNW (5)

Goldberg (9)

Heritage (14)

Jean ELSEN (2)

Leu (1)

MDC Monaco (1)

Nihon (1)

Noble Numismatics Pty Ltd (1)

NOONANS (2)

SINCONA (6)

Spink (4)

Stack's (5)

Stanley Gibbons Baldwin's (3)

TimeLine Auctions (1)

UBS (1)

Varesi (1)