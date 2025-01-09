GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht9 g
- Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
- Durchmesser36 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- WertangabeLaurel
- JahrOhne jahr (1619-1625)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30161, welches bei Heritage Auctions für 38.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. August 2020.
Service
VerkäuferHeritage
Datum8. September 2025
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
3720 $
Preis in Auktionswährung 3720 USD
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum31. März 2023
ErhaltungF
Preis
