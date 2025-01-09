flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9 g
  • Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
  • Durchmesser36 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • WertangabeLaurel
  • JahrOhne jahr (1619-1625)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (78)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30161, welches bei Heritage Auctions für 38.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. August 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion NOONANS - 9. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum9. September 2025
ErhaltungVF
Preis
1626 $
Preis in Auktionswährung 1200 GBP
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 8. September 2025
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 8. September 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. September 2025
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
3720 $
Preis in Auktionswährung 3720 USD
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 9. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum9. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 18. Februar 2024
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 18. Februar 2024
VerkäuferHeritage
Datum18. Februar 2024
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 18. Februar 2024
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 18. Februar 2024
VerkäuferHeritage
Datum18. Februar 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion Goldberg - 21. Juni 2023
VerkäuferGoldberg
Datum21. Juni 2023
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion Nihon - 11. Juni 2023
VerkäuferNihon
Datum11. Juni 2023
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion NOONANS - 5. April 2023
VerkäuferNOONANS
Datum5. April 2023
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 31. März 2023
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum31. März 2023
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
VerkäuferSpink
Datum7. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
VerkäuferSpink
Datum7. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
VerkäuferSpink
Datum7. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 19. Januar 2022
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 19. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum19. Januar 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
