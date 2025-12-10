Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30220, welches bei Heritage Auctions für 16.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Mai 2022.

Erhaltung UNC (28) AU (56) XF (54) VF (121) F (19) Keine Note (9) Erhaltung (slab) MS64 (1) MS63 (7) MS62 (9) MS61 (8) AU58 (10) AU55 (14) AU53 (16) AU50 (7) XF45 (7) XF40 (7) VF35 (2) VF30 (1) DETAILS (15) Service NGC (87) PCGS (22) ANACS (1)

