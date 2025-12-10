flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9 g
  • Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
  • Durchmesser35 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • WertangabeLaurel
  • JahrOhne jahr (1619-1625)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4500 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (287)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30220, welches bei Heritage Auctions für 16.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Mai 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion St James’s - 14. Januar 2026
VerkäuferSt James’s
Datum14. Januar 2026
ErhaltungAU58 NGC
Preis
7600 $
Preis in Auktionswährung 7600 USD
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion St James’s - 14. Januar 2026
VerkäuferSt James’s
Datum14. Januar 2026
ErhaltungMS61 NGC
Preis
6000 $
Preis in Auktionswährung 6000 USD
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 10. Dezember 2025
VerkäuferSpink
Datum10. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Dezember 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion The Coinery - 23. November 2025
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Cambi Aste - 13. November 2025
VerkäuferCambi Aste
Datum13. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Constantin Coins - 7. November 2025
VerkäuferConstantin Coins
Datum7. November 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 31. Oktober 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum31. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 31. Oktober 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum31. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion V. GADOURY - 4. Oktober 2025
VerkäuferV. GADOURY
Datum4. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 8. September 2025
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 8. September 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. September 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 26. August 2025
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 26. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum26. August 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2025
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. Juni 2025
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Roschberg Mynthandel AS - 26. April 2025
VerkäuferRoschberg Mynthandel AS
Datum26. April 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion CNG - 19. Februar 2025
VerkäuferCNG
Datum19. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 22. Januar 2025
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 22. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Januar 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" auf der Auktion NOONANS - 4. März 2026
VerkäuferNOONANS
Datum4. März 2026
ErhaltungXF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Jacob IMünzen aus von Großbritannien 1619Alle Britische MünzenBritische Gold MünzenBritische Münzen LaurelNumismatische Auktionen