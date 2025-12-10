GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht9 g
- Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
- Durchmesser35 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- WertangabeLaurel
- JahrOhne jahr (1619-1625)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4500 USD
Auktionspreise (287)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Vierte Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30220, welches bei Heritage Auctions für 16.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Mai 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSt James’s
Datum14. Januar 2026
ErhaltungAU58 NGC
Preis
7600 $
Preis in Auktionswährung 7600 USD
VerkäuferSt James’s
Datum14. Januar 2026
ErhaltungMS61 NGC
Preis
6000 $
Preis in Auktionswährung 6000 USD
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum31. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum31. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferRoschberg Mynthandel AS
Datum26. April 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...14
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte