GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht9 g
- Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
- Durchmesser36 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- WertangabeLaurel
- JahrOhne jahr (1619-1625)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4500 USD
Auktionspreise (61)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 593, welches bei SINCONA AG für 13.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
5623 $
Preis in Auktionswährung 4200 GBP
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum25. März 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferOslo Myntgalleri
Datum24. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123
Beliebte Abschnitte