GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Jakob I)

Avers Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9 g
  • Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
  • Durchmesser36 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • WertangabeLaurel
  • JahrOhne jahr (1619-1625)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4500 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (61)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 593, welches bei SINCONA AG für 13.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2021.

Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Dezember 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
5623 $
Preis in Auktionswährung 4200 GBP
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Cambi Aste - 13. November 2025
VerkäuferCambi Aste
Datum13. November 2025
ErhaltungXF
Preis
2898 $
Preis in Auktionswährung 2500 EUR
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Heritage - 26. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum26. August 2025
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. Juni 2025
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 25. März 2025
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum25. März 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Oslo Myntgalleri - 24. November 2024
VerkäuferOslo Myntgalleri
Datum24. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 31. Juli 2024
VerkäuferSpink
Datum31. Juli 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 18. Oktober 2023
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion CNG - 20. September 2023
VerkäuferCNG
Datum20. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion CNG - 24. Mai 2023
VerkäuferCNG
Datum24. Mai 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion NOONANS - 5. April 2023
VerkäuferNOONANS
Datum5. April 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Aureo & Calicó - 16. März 2023
VerkäuferAureo & Calicó
Datum16. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2023
VerkäuferStack's
Datum15. Januar 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion London Coins - 4. Dezember 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Dezember 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Busso Peus - 3. November 2022
VerkäuferBusso Peus
Datum3. November 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 18. Oktober 2022
VerkäuferSpink
Datum18. Oktober 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
VerkäuferSpink
Datum7. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
VerkäuferSpink
Datum7. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
