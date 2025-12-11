Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Zweiter Büsten". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 593, welches bei SINCONA AG für 13.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2021.

