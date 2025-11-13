GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht9 g
- Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
- Durchmesser35 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- WertangabeLaurel
- JahrOhne jahr (1619-1625)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4700 USD
Auktionspreise (42)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 203, welches bei Spink für 15.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Oktober 2011.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum17. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum19. November 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte