Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9 g
  • Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
  • Durchmesser35 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • WertangabeLaurel
  • JahrOhne jahr (1619-1625)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (42)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 203, welches bei Spink für 15.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Oktober 2011.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Cambi Aste - 13. November 2025
VerkäuferCambi Aste
Datum13. November 2025
ErhaltungVF
Preis
3477 $
Preis in Auktionswährung 3000 EUR
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion CNG - 13. August 2025
VerkäuferCNG
Datum13. August 2025
ErhaltungVF
Preis
2500 $
Preis in Auktionswährung 2500 USD
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion CNG - 21. Mai 2025
VerkäuferCNG
Datum21. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17. September 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum17. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Heritage - 18. Februar 2024
VerkäuferHeritage
Datum18. Februar 2024
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Boule - 20. April 2023
VerkäuferBoule
Datum20. April 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion CNG - 8. Oktober 2022
VerkäuferCNG
Datum8. Oktober 2022
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 24. August 2022
VerkäuferStack's
Datum24. August 2022
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Morton & Eden - 21. Juli 2022
VerkäuferMorton & Eden
Datum21. Juli 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Spink - 23. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum23. Januar 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Auction World - 16. Januar 2022
VerkäuferAuction World
Datum16. Januar 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion London Coins - 6. Juni 2021
VerkäuferLondon Coins
Datum6. Juni 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Jean ELSEN - 5. Juni 2021
VerkäuferJean ELSEN
Datum5. Juni 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion iNumis - 8. Dezember 2020
VerkäuferiNumis
Datum8. Dezember 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion London Coins - 6. Dezember 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum6. Dezember 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion CNG - 17. September 2020
VerkäuferCNG
Datum17. September 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion CNG - 14. Mai 2020
VerkäuferCNG
Datum14. Mai 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Numismatica Genevensis - 19. November 2019
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum19. November 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Sovereign Rarities - 25. September 2018
VerkäuferSovereign Rarities
Datum25. September 2018
ErhaltungVF
Preis
******
