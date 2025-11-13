Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 203, welches bei Spink für 15.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Oktober 2011.

Erhaltung UNC (1) AU (4) XF (8) VF (27) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (1) VF20 (1) DETAILS (2) Service NGC (7) PCGS (5)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auction World (1)

Baldwin's of St. James's (1)

Boule (1)

Cambi Aste (1)

Chaponnière (1)

CNG (7)

DNW (1)

Goldberg (1)

Heritage (4)

Heritage Eur (1)

Hosker Haynes Auctioneers Ltd (1)

iNumis (1)

Jean ELSEN (1)

Künker (1)

London Coins (2)

Morton & Eden (2)

Numismatica Genevensis (1)

Sovereign Rarities (1)

Spink (9)

Stack's (3)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)