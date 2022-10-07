flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Fünftes Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Fünftes Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Fünftes Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9 g
  • Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
  • Durchmesser35 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • WertangabeLaurel
  • JahrOhne jahr (1619-1625)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:7300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Fünftes Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Fünftes Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1049, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 7.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.

Erhaltung
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Fünftes Büste" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
8462 $
Preis in Auktionswährung 7500 CHF
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
Großbritannien Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Fünftes Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
VerkäuferSpink
Datum7. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Jacob IMünzen aus von Großbritannien 1619Alle Britische MünzenBritische Gold MünzenBritische Münzen LaurelNumismatische Auktionen