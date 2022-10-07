Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Fünftes Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Fünftes Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1049, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 7.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.

Erhaltung VF (2)