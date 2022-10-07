GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Fünftes Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht9 g
- Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
- Durchmesser35 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- WertangabeLaurel
- JahrOhne jahr (1619-1625)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:7300 USD
Auktionspreise (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Fünftes Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1049, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 7.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.
