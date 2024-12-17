1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Feder über dem Schild (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Feder über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1619, welches bei London Coins LTD für 1.300 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. September 2016.

