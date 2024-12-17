flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Feder über dem Schild (Großbritannien, Jakob I)

Vielfalt: Feder über dem Schild

Avers 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" Feder über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" Feder über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht15 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1/2 Krone
  • JahrOhne jahr (1619-1625)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:810 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" Feder über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (46)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Feder über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1619, welches bei London Coins LTD für 1.300 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. September 2016.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion CNG - 22. Januar 2026
VerkäuferCNG
Datum22. Januar 2026
ErhaltungVF
Preis
1000 $
Preis in Auktionswährung 1000 USD
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungVF30 PCGS
Preis
600 $
Preis in Auktionswährung 600 USD
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 21. Oktober 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum21. Oktober 2024
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 12. September 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum12. September 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26. März 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum26. März 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion CNG - 6. März 2024
VerkäuferCNG
Datum6. März 2024
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion CNG - 13. September 2023
VerkäuferCNG
Datum13. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion NOONANS - 2. Februar 2023
VerkäuferNOONANS
Datum2. Februar 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion CNG - 8. Oktober 2022
VerkäuferCNG
Datum8. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion NOONANS - 29. September 2022
VerkäuferNOONANS
Datum29. September 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. März 2022
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion DNW - 5. Mai 2021
VerkäuferDNW
Datum5. Mai 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion DNW - 9. Februar 2021
VerkäuferDNW
Datum9. Februar 2021
ErhaltungFR
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion London Coins - 7. Juni 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum7. Juni 2020
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion DNW - 10. März 2020
VerkäuferDNW
Datum10. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion DNW - 23. Januar 2020
VerkäuferDNW
Datum23. Januar 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Heritage - 12. September 2019
VerkäuferHeritage
Datum12. September 2019
ErhaltungVF25 NGC
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion DNW - 21. März 2019
VerkäuferDNW
Datum21. März 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion DNW - 3. Dezember 2018
VerkäuferDNW
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion DNW - 14. Juni 2018
VerkäuferDNW
Datum14. Juni 2018
ErhaltungF
Preis
******
