1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Feder über dem Schild (Großbritannien, Jakob I)
Vielfalt: Feder über dem Schild
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht15 g
- Durchmesser35 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1/2 Krone
- JahrOhne jahr (1619-1625)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Feder über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1619, welches bei London Coins LTD für 1.300 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. September 2016.
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungVF30 PCGS
Preis
600 $
Preis in Auktionswährung 600 USD
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum21. Oktober 2024
ErhaltungF
Preis
