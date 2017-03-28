flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Numismatica Ars Classica, Zurich

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht15 g
  • Reines Silber (0,4461 oz) 13,875 g
  • Durchmesser36 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1/2 Krone
  • JahrOhne jahr (1603-1604)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:5700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (12)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 185, welches bei Baldwin's of St. James's für 19.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. April 2012.

Erhaltung
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 11. Dezember 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
3323 $
Preis in Auktionswährung 2600 GBP
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
5359 $
Preis in Auktionswährung 4750 CHF
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion DNW - 14. März 2018
VerkäuferDNW
Datum14. März 2018
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion DNW - 15. September 2017
VerkäuferDNW
Datum15. September 2017
ErhaltungF
Preis
******
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Spink - 28. März 2017
VerkäuferSpink
Datum28. März 2017
ErhaltungF
Preis
******
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Spink - 17. Januar 2017
VerkäuferSpink
Datum17. Januar 2017
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 19. April 2012
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. April 2012
ErhaltungXF
Preis
******
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Spink - 28. März 2012
VerkäuferSpink
Datum28. März 2012
ErhaltungF
Preis
******
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion CNG - 20. Mai 2009
VerkäuferCNG
Datum20. Mai 2009
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2005
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2005
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2005
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2005
ErhaltungF
Preis
******
******
Großbritannien 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Spink - 15. Mai 2003
VerkäuferSpink
Datum15. Mai 2003
ErhaltungXF
Preis
******
******
