1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 185, welches bei Baldwin's of St. James's für 19.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. April 2012.

Erhaltung XF (2) VF (6) F (4)