1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht15 g
- Reines Silber (0,4461 oz) 13,875 g
- Durchmesser36 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1/2 Krone
- JahrOhne jahr (1603-1604)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:5700 USD
Auktionspreise (12)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 185, welches bei Baldwin's of St. James's für 19.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. April 2012.
Erhaltung
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
3323 $
Preis in Auktionswährung 2600 GBP
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
5359 $
Preis in Auktionswährung 4750 CHF
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. April 2012
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
