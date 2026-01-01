GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
Münzen von Großbritannien 1620
Goldmünzen
Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) Dritte MünzprägungUnverzierte Thronrückenlehne
Durchschnittlicher Preis44000 $
Silbermünzen
1 Krone Ohne jahr (1619-1625) Dritte MünzprägungUnter dem Reiter, gleichmäßiger Boden oder Gras
Durchschnittlicher Preis4200 $
1 Krone Ohne jahr (1619-1625) Dritte MünzprägungFeder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis2300 $
1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) Dritte MünzprägungOhne Linie unter dem Reiter
Durchschnittlicher Preis2400 $
1/2 Krone Ohne jahr (1619-1625) Dritte MünzprägungFeder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis810 $
1 Schilling Ohne jahr (1619-1625) Sechste BüsteFeder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis2300 $
1 Penny Ohne jahr (1619-1625) Dritte MünzprägungOhne Umriss oder auf der einen Seite
Durchschnittlicher Preis190 $
