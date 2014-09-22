Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Loch (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Loch. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 296, welches bei Spink für 3.600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Oktober 2003.

Erhaltung XF (1) VF (3) F (1)