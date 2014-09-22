GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Loch (Großbritannien, Jakob I)
Vielfalt: Loch
Foto von: Stack's Bowers
Spezifikation
- MetallGold (0,995)
- Gewicht5 g
- Reines Gold (0,1599 oz) 4,975 g
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- WertangabeEngel
- JahrOhne jahr (1619-1625)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:810 USD
Auktionspreise (5)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Loch. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 296, welches bei Spink für 3.600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Oktober 2003.
Erhaltung
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2017
ErhaltungVF
Preis
1623 $
Preis in Auktionswährung 1200 GBP
Beliebte Abschnitte