Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Loch (Großbritannien, Jakob I)

Vielfalt: Loch

Avers Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" Loch - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" Loch - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Stack's Bowers

Spezifikation

  • MetallGold (0,995)
  • Gewicht5 g
  • Reines Gold (0,1599 oz) 4,975 g

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • WertangabeEngel
  • JahrOhne jahr (1619-1625)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:810 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" Loch - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (5)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Loch. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 296, welches bei Spink für 3.600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Oktober 2003.

Erhaltung
Großbritannien Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 21. September 2017
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2017
ErhaltungVF
Preis
1623 $
Preis in Auktionswährung 1200 GBP
Großbritannien Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 22. September 2014
VerkäuferSpink
Datum22. September 2014
ErhaltungF
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stack's - 24. April 2009
Großbritannien Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stack's - 24. April 2009
VerkäuferStack's
Datum24. April 2009
ErhaltungVF
Preis
2875 $
Preis in Auktionswährung 2875 USD
Großbritannien Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 7. Mai 2008
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. Mai 2008
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 8. Oktober 2003
VerkäuferSpink
Datum8. Oktober 2003
ErhaltungXF
Preis
