GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Unter dem Reiter, gleichmäßiger Boden oder Gras (Großbritannien, Jakob I)
Vielfalt: Unter dem Reiter, gleichmäßiger Boden oder Gras
Foto von: Numismatica Ars Classica, Zurich
Spezifikation
- Gewicht30 g
- Durchmesser44 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1 Krone
- JahrOhne jahr (1619-1625)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4200 USD
Auktionspreise (99)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Unter dem Reiter, gleichmäßiger Boden oder Gras. Diese undefined stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1053, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 30.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum17. September 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. Juli 2024
ErhaltungF
Preis
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungVF
Preis
