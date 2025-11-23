flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Unter dem Reiter, gleichmäßiger Boden oder Gras (Großbritannien, Jakob I)

Vielfalt: Unter dem Reiter, gleichmäßiger Boden oder Gras

Avers 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" Unter dem Reiter, gleichmäßiger Boden oder Gras - Münze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" Unter dem Reiter, gleichmäßiger Boden oder Gras - Münze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Numismatica Ars Classica, Zurich

Spezifikation

  • Gewicht30 g
  • Durchmesser44 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1619-1625)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" Unter dem Reiter, gleichmäßiger Boden oder Gras - Münze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (99)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Unter dem Reiter, gleichmäßiger Boden oder Gras. Diese undefined stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1053, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 30.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion The Coinery - 23. November 2025
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungF
Preis
759 $
Preis in Auktionswährung 580 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 31. Oktober 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum31. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 31. Oktober 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum31. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungVF25 PCGS
Preis
2000 $
Preis in Auktionswährung 2000 USD
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Juli 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Heritage - 16. März 2025
VerkäuferHeritage
Datum16. März 2025
ErhaltungVF25 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 11. Dezember 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17. September 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum17. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. Juli 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. Juli 2024
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion NOONANS - 27. Juni 2024
VerkäuferNOONANS
Datum27. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 8. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 7. März 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 27. Januar 2024
VerkäuferSpink
Datum27. Januar 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Heritage - 18. Januar 2024
VerkäuferHeritage
Datum18. Januar 2024
ErhaltungVF35 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stack's - 13. Januar 2024
VerkäuferStack's
Datum13. Januar 2024
ErhaltungVF30 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2023
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2023
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion NOONANS - 3. Oktober 2023
VerkäuferNOONANS
Datum3. Oktober 2023
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 28. September 2023
VerkäuferSpink
Datum28. September 2023
ErhaltungVG
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion CNG - 20. September 2023
VerkäuferCNG
Datum20. September 2023
ErhaltungVF
Preis
