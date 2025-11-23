1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Unter dem Reiter, gleichmäßiger Boden oder Gras (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Unter dem Reiter, gleichmäßiger Boden oder Gras. Diese undefined stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1053, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 30.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.

