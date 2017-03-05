flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" (Großbritannien, Jakob I)

Avers Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,995)
  • Gewicht5 g
  • Reines Gold (0,1599 oz) 4,975 g

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • WertangabeEngel
  • JahrOhne jahr (1619-1625)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (8)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 592, welches bei SINCONA AG für 17.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
3808 $
Preis in Auktionswährung 3800 CHF
Großbritannien Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungAU58 NGC
Preis
18309 $
Preis in Auktionswährung 17000 CHF
Großbritannien Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 24. September 2019
Großbritannien Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 24. September 2019
VerkäuferSpink
Datum24. September 2019
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion DNW - 15. November 2018
VerkäuferDNW
Datum15. November 2018
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion London Coins - 5. März 2017
VerkäuferLondon Coins
Datum5. März 2017
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Heritage - 4. Januar 2016
Großbritannien Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Heritage - 4. Januar 2016
VerkäuferHeritage
Datum4. Januar 2016
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 27. September 2012
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum27. September 2012
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Künker - 29. September 2004
VerkäuferKünker
Datum29. September 2004
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Jacob IMünzen aus von Großbritannien 1619Alle Britische MünzenBritische Gold MünzenBritische Münzen EngelNumismatische Auktionen