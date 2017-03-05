GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallGold (0,995)
- Gewicht5 g
- Reines Gold (0,1599 oz) 4,975 g
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- WertangabeEngel
- JahrOhne jahr (1619-1625)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:6700 USD
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Engel Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 592, welches bei SINCONA AG für 17.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
3808 $
Preis in Auktionswährung 3800 CHF
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungAU58 NGC
Preis
18309 $
Preis in Auktionswährung 17000 CHF
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum27. September 2012
ErhaltungF
Preis
