1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 301, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 6.900 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Mai 2008.

Erhaltung UNC (4) XF (3) VF (7) F (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS64 (1) MS61 (3) XF45 (1) Service NGC (6)