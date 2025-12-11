GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht4,5 g
- Reines Gold (0,1327 oz) 4,1265 g
- Durchmesser28 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1/2 Laurel
- JahrOhne jahr (1619-1625)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1600 USD
Auktionspreise (16)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 301, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 6.900 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Mai 2008.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSt James’s
Datum24. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
1893 $
Preis in Auktionswährung 1400 GBP
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum18. November 2011
ErhaltungVF
Preis
