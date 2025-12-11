flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Morton & Eden Ltd

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht4,5 g
  • Reines Gold (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Durchmesser28 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1/2 Laurel
  • JahrOhne jahr (1619-1625)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (16)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 301, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 6.900 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Mai 2008.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Rumnicoin - 11. Dezember 2025
VerkäuferRumnicoin
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
107 $
Preis in Auktionswährung 80 GBP
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion St James’s - 24. September 2025
VerkäuferSt James’s
Datum24. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
1893 $
Preis in Auktionswährung 1400 GBP
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Künker - 8. November 2024
VerkäuferKünker
Datum8. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion NOONANS - 5. April 2023
VerkäuferNOONANS
Datum5. April 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Bruun Rasmussen - 6. November 2018
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum6. November 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Morton & Eden - 8. Dezember 2017
VerkäuferMorton & Eden
Datum8. Dezember 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion DNW - 9. Juni 2016
VerkäuferDNW
Datum9. Juni 2016
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Spink - 22. März 2016
VerkäuferSpink
Datum22. März 2016
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Spink - 22. September 2014
VerkäuferSpink
Datum22. September 2014
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Spink - 25. Juni 2014
VerkäuferSpink
Datum25. Juni 2014
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Künker - 15. März 2013
VerkäuferKünker
Datum15. März 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 18. November 2011
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum18. November 2011
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2009
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2009
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2009
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Goldberg - 26. Mai 2008
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Goldberg - 26. Mai 2008
VerkäuferGoldberg
Datum26. Mai 2008
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Goldberg - 30. Mai 2007
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Goldberg - 30. Mai 2007
VerkäuferGoldberg
Datum30. Mai 2007
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Goldberg - 1. Juni 2005
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Goldberg - 1. Juni 2005
VerkäuferGoldberg
Datum1. Juni 2005
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Großbritannien 1/2 Laurel Ohne jahr (1619-1625) "Erste Büste" auf der Auktion Teutoburger - 14. März 2026
VerkäuferTeutoburger
Datum14. März 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Jacob IMünzen aus von Großbritannien 1619Alle Britische MünzenBritische Gold MünzenBritische Münzen 1/2 LaurelNumismatische Auktionen