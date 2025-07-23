GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallGold (0,995)
- Gewicht12,5 g
- Reines Gold (0,3999 oz) 12,4375 g
- Durchmesser38 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- WertangabeRose Rial
- JahrOhne jahr (1619-1625)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:32000 USD
Auktionspreise (66)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1566, welches bei Numismatica Genevensis SA für 100.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Dezember 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSt James’s
Datum14. Januar 2026
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
44000 $
Preis in Auktionswährung 44000 USD
VerkäuferNihon
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
54569 $
Preis in Auktionswährung 8500000 JPY
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preis
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. Oktober 2022
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preis
VerkäuferAuction World
Datum20. Januar 2020
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum26. September 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preis
