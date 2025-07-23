flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" (Großbritannien, Jakob I)

Avers Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Numismatica Genevensis SA

Spezifikation

  • MetallGold (0,995)
  • Gewicht12,5 g
  • Reines Gold (0,3999 oz) 12,4375 g
  • Durchmesser38 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • WertangabeRose Rial
  • JahrOhne jahr (1619-1625)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:32000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (66)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1566, welches bei Numismatica Genevensis SA für 100.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Dezember 2024.

Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion St James’s - 14. Januar 2026
VerkäuferSt James’s
Datum14. Januar 2026
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
44000 $
Preis in Auktionswährung 44000 USD
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion St James’s - 14. Januar 2026
VerkäuferSt James’s
Datum14. Januar 2026
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Nihon - 14. Dezember 2025
VerkäuferNihon
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
54569 $
Preis in Auktionswährung 8500000 JPY
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Morton & Eden - 23. Juli 2025
VerkäuferMorton & Eden
Datum23. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Rauch - 13. Dezember 2024
VerkäuferRauch
Datum13. Dezember 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Numismatica Genevensis - 10. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Morton & Eden - 21. November 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum21. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion MDC Monaco - 14. Oktober 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. Oktober 2022
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion SINCONA - 17. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum17. Mai 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 23. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum23. Januar 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2021
VerkäuferStack's
Datum15. Januar 2021
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 27. Oktober 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum27. Oktober 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Künker - 29. September 2020
VerkäuferKünker
Datum29. September 2020
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 15. September 2020
VerkäuferSpink
Datum15. September 2020
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion DNW - 23. Januar 2020
VerkäuferDNW
Datum23. Januar 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Auction World - 20. Januar 2020
VerkäuferAuction World
Datum20. Januar 2020
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2020
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2020
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Künker - 10. Oktober 2019
VerkäuferKünker
Datum10. Oktober 2019
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 26. September 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum26. September 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 26. September 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum26. September 2019
ErhaltungVF
Preis
