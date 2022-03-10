GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
Spur Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" (Großbritannien, Jakob I)
Foto von: The New York Sale
Spezifikation
- MetallGold (0,995)
- Gewicht6,5 g
- Reines Gold (0,2079 oz) 6,4675 g
- Durchmesser32 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- WertangabeSpur Rial
- JahrOhne jahr (1619-1625)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:83000 USD
Auktionspreise (18)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Spur Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1589, welches bei SINCONA AG für 120.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungUNC
Preis
65919 $
Preis in Auktionswährung 50000 GBP
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte