Spur Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Spur Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1589, welches bei SINCONA AG für 120.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2023.

Erhaltung UNC (9) AU (1) XF (6) VF (2) Erhaltung (slab) MS64 (3) MS63 (2) MS62 (1) MS61 (1) AU55 (1) Service NGC (6) PCGS (2)