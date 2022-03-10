flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Spur Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" (Großbritannien, Jakob I)

Avers Spur Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers Spur Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: The New York Sale

Spezifikation

  • MetallGold (0,995)
  • Gewicht6,5 g
  • Reines Gold (0,2079 oz) 6,4675 g
  • Durchmesser32 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • WertangabeSpur Rial
  • JahrOhne jahr (1619-1625)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:83000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Spur Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (18)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Spur Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1589, welches bei SINCONA AG für 120.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Mai 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
133566 $
Preis in Auktionswährung 120000 CHF
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. März 2022
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungUNC
Preis
65919 $
Preis in Auktionswährung 50000 GBP
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 28. September 2021
VerkäuferSpink
Datum28. September 2021
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2019
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Numismatica Genevensis - 3. Dezember 2018
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 15. Mai 2017
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Mai 2017
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion New York Sale - 11. Januar 2017
VerkäuferNew York Sale
Datum11. Januar 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 22. März 2016
VerkäuferSpink
Datum22. März 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stack's - 5. Februar 2016
VerkäuferStack's
Datum5. Februar 2016
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Heritage - 6. Januar 2014
VerkäuferHeritage
Datum6. Januar 2014
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion CNG - 9. Oktober 2013
VerkäuferCNG
Datum9. Oktober 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
VerkäuferStack's
Datum16. August 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2010
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2010
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 24. Juni 2010
VerkäuferSpink
Datum24. Juni 2010
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Goldberg - 2. Juni 2010
VerkäuferGoldberg
Datum2. Juni 2010
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Goldberg - 16. September 2008
VerkäuferGoldberg
Datum16. September 2008
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Goldberg - 26. Mai 2008
VerkäuferGoldberg
Datum26. Mai 2008
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Spur Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 30. November 2005
VerkäuferSpink
Datum30. November 2005
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
