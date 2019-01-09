flag
Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Unverzierte Thronrückenlehne (Großbritannien, Jakob I)

Vielfalt: Unverzierte Thronrückenlehne

Avers Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" Unverzierte Thronrückenlehne - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" Unverzierte Thronrückenlehne - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,995)
  • Gewicht12,5 g
  • Reines Gold (0,3999 oz) 12,4375 g
  • Durchmesser38 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • WertangabeRose Rial
  • JahrOhne jahr (1619-1625)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:44000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" Unverzierte Thronrückenlehne - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (7)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Unverzierte Thronrückenlehne. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 591, welches bei SINCONA AG für 60.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungAU55 NGC
Preis
64620 $
Preis in Auktionswährung 60000 CHF
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion New York Sale - 9. Januar 2019
VerkäuferNew York Sale
Datum9. Januar 2019
ErhaltungVF
Preis
46000 $
Preis in Auktionswährung 46000 USD
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 22. März 2016
VerkäuferSpink
Datum22. März 2016
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 19. April 2012
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. April 2012
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Goldberg - 26. Mai 2008
VerkäuferGoldberg
Datum26. Mai 2008
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 27. September 2007
VerkäuferSpink
Datum27. September 2007
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2006
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2006
ErhaltungAU55 NGC
Preis
