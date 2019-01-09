Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Unverzierte Thronrückenlehne (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Unverzierte Thronrückenlehne. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 591, welches bei SINCONA AG für 60.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2021.

Erhaltung UNC (2) AU (2) VF (3) Erhaltung (slab) MS63 (2) AU55 (2) Service NGC (4)