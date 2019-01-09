GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Unverzierte Thronrückenlehne (Großbritannien, Jakob I)
Vielfalt: Unverzierte Thronrückenlehne
Spezifikation
- MetallGold (0,995)
- Gewicht12,5 g
- Reines Gold (0,3999 oz) 12,4375 g
- Durchmesser38 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- WertangabeRose Rial
- JahrOhne jahr (1619-1625)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:44000 USD
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Rose Rial Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Unverzierte Thronrückenlehne. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 591, welches bei SINCONA AG für 60.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungAU55 NGC
Preis
64620 $
Preis in Auktionswährung 60000 CHF
VerkäuferNew York Sale
Datum9. Januar 2019
ErhaltungVF
Preis
46000 $
Preis in Auktionswährung 46000 USD
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. April 2012
ErhaltungVF
Preis
