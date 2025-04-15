GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Feder über dem Schild (Großbritannien, Jakob I)
Vielfalt: Feder über dem Schild
Spezifikation
- Gewicht30 g
- Durchmesser44 mm
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1 Krone
- JahrOhne jahr (1619-1625)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2300 USD
Auktionspreise (63)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Feder über dem Schild. Diese undefined stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 45, welches bei Spink für 7.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. Juni 2007.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum31. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
2895 $
Preis in Auktionswährung 2200 GBP
123
