1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Feder über dem Schild (Großbritannien, Jakob I)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Feder über dem Schild. Diese undefined stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 45, welches bei Spink für 7.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. Juni 2007.

