1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Feder über dem Schild (Großbritannien, Jakob I)

Vielfalt: Feder über dem Schild

Avers 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" Feder über dem Schild - Münze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" Feder über dem Schild - Münze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • Gewicht30 g
  • Durchmesser44 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1 Krone
  • JahrOhne jahr (1619-1625)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" Feder über dem Schild - Münze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (63)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung". Feder über dem Schild. Diese undefined stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 45, welches bei Spink für 7.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. Juni 2007.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion St James’s - 14. Januar 2026
VerkäuferSt James’s
Datum14. Januar 2026
ErhaltungVF35 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Dezember 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 31. Oktober 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum31. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
2895 $
Preis in Auktionswährung 2200 GBP
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion CNG - 23. September 2025
VerkäuferCNG
Datum23. September 2025
ErhaltungVF
Preis
7500 $
Preis in Auktionswährung 7500 USD
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion St James’s - 15. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Morton & Eden - 21. November 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum21. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Sovereign Rarities - 19. November 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum19. November 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion NOONANS - 19. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum19. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Heritage - 8. September 2024
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Heritage - 8. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. September 2024
ErhaltungVF35 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion NOONANS - 27. Juni 2024
VerkäuferNOONANS
Datum27. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 7. März 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. März 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 27. Januar 2024
VerkäuferSpink
Datum27. Januar 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stack's - 13. Januar 2024
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stack's - 13. Januar 2024
VerkäuferStack's
Datum13. Januar 2024
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2023
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2023
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Künker - 17. November 2023
VerkäuferKünker
Datum17. November 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Sovereign Rarities - 26. September 2023
VerkäuferSovereign Rarities
Datum26. September 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Bruun Rasmussen - 25. April 2023
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum25. April 2023
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stack's - 24. August 2022
Großbritannien 1 Krone Ohne jahr (1619-1625) "Dritte Münzprägung" auf der Auktion Stack's - 24. August 2022
VerkäuferStack's
Datum24. August 2022
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
